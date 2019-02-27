Коло Туре будет ассистировать Роджерсу в "Лестере"

Брендан Роджерс и Коло Туре Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре возвращается в Премьер-Лигу, чтобы стать ассистентом Брендана Роджерса в "Лестере".

Напомним, накануне Роджерс оставил свою работу в "Селтике" и заключил контракт с "Лестером" до 2022 года. С собой из Глазго Брендан забрал в том числе и 37-летнего Туре.

Туре познакомился с Роджерсом еще в "Ливерпуле", затем последовав за ним в "Селтик". В сентябре 2017 Коло объявил о завершении игровой карьеры, после чего стал ассистентом Брендана.

За плечами у Туре колоссальный опыт — 354 матча в Премьер-Лиге и более 100 поединков за сборную Кот-д'Ивуара. Прошлым летом Коло был частью тренерского штаба своей национальной команды на Чемпионате Мира в России.


Метки Лестер, Роджерс, Туре

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 723

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Последние комментарии:




  1. martingor 27.02.2019 18:27 # martingor
    Писда синей помойке и лысому педриле

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  2. manutd-20champ 27.02.2019 18:24 # manutd-20champ
    очередные два неудачника...

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  3. lfcynwa 27.02.2019 18:06 # lfcynwa
    помню ахуенный пас туре 1на1 в матче с вестбромом, просто топ

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  4. blackdreamer 27.02.2019 18:03 # blackdreamer
    физрук на 1 сезон
    тем более в лестере
    ребятам теперь лет 100 нихуя нет мотивации играть

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