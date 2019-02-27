Коло Туре будет ассистировать Роджерсу в "Лестере"
Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре возвращается в Премьер-Лигу, чтобы стать ассистентом Брендана Роджерса в "Лестере".
Напомним, накануне Роджерс оставил свою работу в "Селтике" и заключил контракт с "Лестером" до 2022 года. С собой из Глазго Брендан забрал в том числе и 37-летнего Туре.
Туре познакомился с Роджерсом еще в "Ливерпуле", затем последовав за ним в "Селтик". В сентябре 2017 Коло объявил о завершении игровой карьеры, после чего стал ассистентом Брендана.
За плечами у Туре колоссальный опыт — 354 матча в Премьер-Лиге и более 100 поединков за сборную Кот-д'Ивуара. Прошлым летом Коло был частью тренерского штаба своей национальной команды на Чемпионате Мира в России.
27.02.2019 18:00
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Последние комментарии:
Писда синей помойке и лысому педриле
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очередные два неудачника...
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помню ахуенный пас туре 1на1 в матче с вестбромом, просто топ
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физрук на 1 сезон
тем более в лестере
ребятам теперь лет 100 нихуя нет мотивации играть
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