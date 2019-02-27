Коло Туре будет ассистировать Роджерсу в "Лестере"

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре возвращается в Премьер-Лигу, чтобы стать ассистентом Брендана Роджерса в "Лестере".

Напомним, накануне Роджерс оставил свою работу в "Селтике" и заключил контракт с "Лестером" до 2022 года. С собой из Глазго Брендан забрал в том числе и 37-летнего Туре.



Туре познакомился с Роджерсом еще в "Ливерпуле", затем последовав за ним в "Селтик". В сентябре 2017 Коло объявил о завершении игровой карьеры, после чего стал ассистентом Брендана.



За плечами у Туре колоссальный опыт — 354 матча в Премьер-Лиге и более 100 поединков за сборную Кот-д'Ивуара. Прошлым летом Коло был частью тренерского штаба своей национальной команды на Чемпионате Мира в России.