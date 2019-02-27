"Нант" пожаловался в ФИФА на "Кардифф"

Эмилиано Сала "Нант" подал официальную жалобу в ФИФА на "Кардифф" по поводу просроченного платежа за трансфер нападающего Эмилиано Салы стоимостью 15 миллионов фунтов.

Напомним, валлийский клуб решил повременить с оплатой своего рекордного трансфера, пока не будут выяснены все обстоятельства, при которых Сала погиб спустя два дня после подписания контракта с "ласточками".

У "Кардиффа" до сих пор остаются вопросы насчет страховки потерпевшего крушение самолета и насчет валидности лицензии пилота Дэвид Айбботсона, чье тело до сих пор не найдено. На многое предстоит ответить и агенту Вилли Маккею.

Однако "Нант" больше ждать не хочет и сегодня пожаловался в ФИФА на то, что "Кардифф" так и не перечислил первый транш в размере 5 млн. фунтов.

Нетерпеливость "Нанта" понять тоже можно, ведь теперь перед ним возникло обязательство выплатить значительную долю от трансферной стоимости Салы "Бордо", бывшему клубу Эмилиано.


Метки Кардифф, Нант, Сала, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 17:00

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