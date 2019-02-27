"Нант" пожаловался в ФИФА на "Кардифф"

"Нант" подал официальную жалобу в ФИФА на "Кардифф" по поводу просроченного платежа за трансфер нападающего Эмилиано Салы стоимостью 15 миллионов фунтов.

Напомним, валлийский клуб решил повременить с оплатой своего рекордного трансфера, пока не будут выяснены все обстоятельства, при которых Сала погиб спустя два дня после подписания контракта с "ласточками".



У "Кардиффа" до сих пор остаются вопросы насчет страховки потерпевшего крушение самолета и насчет валидности лицензии пилота Дэвид Айбботсона, чье тело до сих пор не найдено. На многое предстоит ответить и агенту Вилли Маккею.



Однако "Нант" больше ждать не хочет и сегодня пожаловался в ФИФА на то, что "Кардифф" так и не перечислил первый транш в размере 5 млн. фунтов.



Нетерпеливость "Нанта" понять тоже можно, ведь теперь перед ним возникло обязательство выплатить значительную долю от трансферной стоимости Салы "Бордо", бывшему клубу Эмилиано.