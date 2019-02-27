Клопп: "Это наш первый шанс выиграть титул, а не последний"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что у его команды будут и другие шансы выиграть Премьер-Лигу, если этого не получится сделать в нынешнем сезоне.

Последний раз "красные" становились чемпионами страны в далеком 1990 году, когда многие игроки команды Клоппа еще даже не появились на свет. Усилившиеся в последнее время разговоры насчет этого стали серьезным источником давления на "Ливерпуль".



Однако Клопп уверен, что "Ливерпуль" не станет разовой вспышкой, как "Лестер" и "Блэкберн" в свое время, как бы ни завершился этот сезон. Юрген настроен бороться за высшие награды постоянно.



"Это не наш последний шанс — и очень важно понимать это. Это наш первый шанс. Есть огромная разница".



"Разве это единственный шанс для нас стать чемпионами? Не уверен насчет этого. Когда тебе предоставляется первый такой шанс, ты пытаешься за него ухватиться, а там станет видно".



"Иногда ты им пользуешься, иногда — нет. Но 100 процентов, что это не наш последний шанс".



"Когда мы побеждаем 1:0, я вынужден объяснять, почему мы не показываем искрометного футбола и не забиваем, как в прошлом году. Если мы играем вничью, я вынужден объяснять, почему мы не выиграли 1:0".



"Я знаю, что не выглядел особо радостным во втором тайме матча с "Юнайтед", но что поделать. Это тяжелая работа. Когда дух команды чуть упадет, я знаю, что это момент для меня, чтобы дать несколько пинков под задницу".



"Как вы знаете, многие команды до нас пытались стать чемпионами, и у них не получалось, поэтому винили во всем тренера".



"Если ты не лидируешь с 25 очками отрыва, то всегда наступает момент, когда твое положение становится шатким. Так было с "Лестером", так было с "Челси". Только "Сити" обошелся без этого в прошлом году. А в остальном это бывает всегда. Даже у "Барселоны" не все гладко в Испании", — цитирует Клоппа Goal.