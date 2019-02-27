"Арсенал" пытался арендовать Мигеля Альмирона

Мигель Альмирон Агент атакующего полузащитника "Ньюкасла" Мигеля Альмирона признался, что заполучить его клиента хотел "Арсенал".

В прошлом месяце "сороки" обновили свой трансферный рекорд, заплатив "Атланта Юнайтед" 20 миллионов фунтов за игрока сборной Парагвая, который уже успел отметиться двумя появлениями в стартовом составе и отпраздновать две победы в Премьер-Лиге.

Однако интересовались 25-летним Альмироном и другие клубы, а "Арсенал" с "Саутемптоном" даже пытались заполучить Мигеля — но лишь в аренду, что и предопределило судьбу игрока.

"Мигель Альмирон — это футболист, который движется от меньшего к большему, и теперь он становится все более совершенным игроком".

"Интерес к Мигелю Альмирону проявлял "Манчестер Юнайтед", но они так и не сделали своего предложения. "Арсенал" и "Саутгемптон" выдвинули предложения об аренде, но Мигель Альмирон не хотел переходить в аренду", — сообщил агент Даниэль Кампос радиостанции ABC.


Метки Альмирон, Арсенал, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 14:30

Количество просмотров Просмотров: 626

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 27.02.2019 14:48 # mixmaster
    да там и Барса с Реалом за него бились, да

    (ответить)

  2. dallaslp 27.02.2019 14:46 # dallaslp
    а Венгер бы его почти подписал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: