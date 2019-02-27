"Арсенал" пытался арендовать Мигеля Альмирона

Агент атакующего полузащитника "Ньюкасла" Мигеля Альмирона признался, что заполучить его клиента хотел "Арсенал".

В прошлом месяце "сороки" обновили свой трансферный рекорд, заплатив "Атланта Юнайтед" 20 миллионов фунтов за игрока сборной Парагвая, который уже успел отметиться двумя появлениями в стартовом составе и отпраздновать две победы в Премьер-Лиге.



Однако интересовались 25-летним Альмироном и другие клубы, а "Арсенал" с "Саутемптоном" даже пытались заполучить Мигеля — но лишь в аренду, что и предопределило судьбу игрока.



"Мигель Альмирон — это футболист, который движется от меньшего к большему, и теперь он становится все более совершенным игроком".



"Интерес к Мигелю Альмирону проявлял "Манчестер Юнайтед", но они так и не сделали своего предложения. "Арсенал" и "Саутгемптон" выдвинули предложения об аренде, но Мигель Альмирон не хотел переходить в аренду", — сообщил агент Даниэль Кампос радиостанции ABC.