Салах одержим идеей выиграть Премьер-Лигу

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что одержим идеей выиграть титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Если Мохамеду удастся отличиться в среду против "Уотфорда" или в воскресенье против "Эвертона", он быстрее всех в истории Премьер-Лиги достигнет отметки в 50 забитых голов (64 или 65 матчей).



Однако индивидуальные достижения более не имеют значения для лучшего бомбардира Премьер-Лиги прошлого сезона. 26-летний египтянин жаждет командных успехов.



"Было бы приятно забить 50-й гол, а также 51-й и 52-й! Я всегда стремлюсь к тому, чтобы забивать как можно больше и выступать как можно лучше".



"Конечно, рекорды — это славно, но для меня победа в Премьер-Лиге является самой важной вещью".



"Это очень большая неделя для нас. Мы играем три матча за восемь дней, и если мы хорошо их проведем и останемся во главе Премьер-Лиги, это будет многое значить для нас".



"После этого останется сыграть только девять матчей, и у нас будет время, чтобы восстановиться и подготовиться к концовке", — цитирует Салаха Sky Sports.