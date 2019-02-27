Салах одержим идеей выиграть Премьер-Лигу
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что одержим идеей выиграть титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Если Мохамеду удастся отличиться в среду против "Уотфорда" или в воскресенье против "Эвертона", он быстрее всех в истории Премьер-Лиги достигнет отметки в 50 забитых голов (64 или 65 матчей).
Однако индивидуальные достижения более не имеют значения для лучшего бомбардира Премьер-Лиги прошлого сезона. 26-летний египтянин жаждет командных успехов.
"Было бы приятно забить 50-й гол, а также 51-й и 52-й! Я всегда стремлюсь к тому, чтобы забивать как можно больше и выступать как можно лучше".
"Конечно, рекорды — это славно, но для меня победа в Премьер-Лиге является самой важной вещью".
"Это очень большая неделя для нас. Мы играем три матча за восемь дней, и если мы хорошо их проведем и останемся во главе Премьер-Лиги, это будет многое значить для нас".
"После этого останется сыграть только девять матчей, и у нас будет время, чтобы восстановиться и подготовиться к концовке", — цитирует Салаха Sky Sports.
27.02.2019 13:00
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Последние комментарии:
На ОТ в воскресенье- это одержимость была???))))
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Даже на спаде своей формы идет на равных с вышедшим на свой пик Агуэро. Настоящий король Египта
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меньше трепись уебок
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всё больше нестабильных днищ, вроде Хазарда, напоминает.
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По чаще бей по воротам.
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Односезонка. Набил стату на нырках))
Даже Кейн стабильнее.
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ииидеееяяя...
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не видно...
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иииииииии не выиграет!
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