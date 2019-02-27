Салах одержим идеей выиграть Премьер-Лигу

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что одержим идеей выиграть титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Если Мохамеду удастся отличиться в среду против "Уотфорда" или в воскресенье против "Эвертона", он быстрее всех в истории Премьер-Лиги достигнет отметки в 50 забитых голов (64 или 65 матчей).

Однако индивидуальные достижения более не имеют значения для лучшего бомбардира Премьер-Лиги прошлого сезона. 26-летний египтянин жаждет командных успехов.

"Было бы приятно забить 50-й гол, а также 51-й и 52-й! Я всегда стремлюсь к тому, чтобы забивать как можно больше и выступать как можно лучше".

"Конечно, рекорды — это славно, но для меня победа в Премьер-Лиге является самой важной вещью".

"Это очень большая неделя для нас. Мы играем три матча за восемь дней, и если мы хорошо их проведем и останемся во главе Премьер-Лиги, это будет многое значить для нас".

"После этого останется сыграть только девять матчей, и у нас будет время, чтобы восстановиться и подготовиться к концовке", — цитирует Салаха Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. marijuan 27.02.2019 14:10 # marijuan
    На ОТ в воскресенье- это одержимость была???))))

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  2. livapu19 27.02.2019 13:56 # livapu19
    Даже на спаде своей формы идет на равных с вышедшим на свой пик Агуэро. Настоящий король Египта

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  3. only--liverpool 27.02.2019 13:45 # only--liverpool
    меньше трепись уебок

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  4. alexomck 27.02.2019 13:42 # alexomck
    всё больше нестабильных днищ, вроде Хазарда, напоминает.

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  5. girasimus 27.02.2019 13:20 # girasimus
    По чаще бей по воротам.

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  6. fc-oil 27.02.2019 13:15 # fc-oil
    Односезонка. Набил стату на нырках))
    Даже Кейн стабильнее.

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  7. sheikh-that 27.02.2019 13:09 # sheikh-that
    ииидеееяяя...

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  8. justiceforthe96 27.02.2019 13:02 # justiceforthe96
    не видно...

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  9. bubb 27.02.2019 13:01 # bubb
    иииииииии не выиграет!

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