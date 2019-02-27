28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду 27 февраля шестью поединками завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 22:45 Онлайн-трансляция
В начале марта "Арсеналу" предстоит сыграть тяжелейшие матчи против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", а потому подопечные Унаи Эмери не имеют права на осечку против "Борнмута", если всерьез рассчитывают финишировать в топ-4. Проиграв на "Эмирейтс", "вишенки" установят клубный антирекорд из восьми подряд поражений на выезде в рамках высшего дивизиона. "Канониры" выиграли все четыре домашних встречи с "Борнмутом" с учетом всех соревнований с общим счетом 11:1.
"Арсеналу" предстоит оценить состояние Штефана Лихтштайнера и Алекса Ивоби, которые получили травмы в минувший уикенд. Лоран Косьелни и Эйнсли Мэйтланд-Найлс свои небольшие проблемы со здоровьем полностью решили.
Накопив 10 желтых карточек, к двухматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерма. Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Льюис Кук, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс и Каллум Уилсон травмированы.
САУТГЕМПТОН — ФУЛХЭМ 22:45
Это будет встреча двух команд из зоны вылета. "Фулхэм" отстает от "Саутгемптона" на семь очков и в случае поражения рискует лишиться последних шансов на выживание в Премьер-Лиге. К этому важнейшему противостоянию "святые" подходят, не зная побед в четырех матчах кряду, тогда как "дачники" проиграли семь из восьми последних поединков во всех соревнованиях. "Саутгемптон" не проигрывает дома уже в 19 встречах с "Фулхэмом" в рамках чемпионата.
Юный нападающий "Саутгемптона" Майкл Обафеми пропустит остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Марио Лемина и Данни Ингс также вне игры.
Лазарет "Фулхэма" пуст — выздоровел даже Алфи Моусон, отсутствовавший с декабря из-за повреждения колена.
ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри проиграл финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити", дополнительно усугубив свое положение конфликтом с голкипером Кепой Аррисабалагой. Если итальянцу не удастся исправиться в дерби с "Тоттенхэмом", исправлять эту ситуацию, возможно, придется кому-то другому. "Шпоры" же должны использовать этот матч как возможность реабилитироваться за разочаровывающее поражение от "Бернли". В прошлом сезоне "Тоттенхэм" одержал свою первую за 30 последних лет победу на "Стэмфорд Бридж".
Сарри предстоит решить, останется ли Аррисабалага в воротах "Челси". Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои надеются, что их тренер прибегнет к ротации.
"Тоттенхэм" все еще лишен полузащитника Эрика Дайера, которого беспокоит тонзиллит. Деле Алли тоже пока не готов вернуться.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция
К этому матчу "Манчестер Юнайтед" подходит с огромным количеством травм, но одновременно это возможность для игроков периферии доказать Оле Гуннару Сульшеру, что они тоже заслуживают своего шанса. "Кристал Пэлас" набрал хороший ход, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью в шести последних матчах с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги "орлы" еще никогда не обыгрывали "красных дьяволов" в 19 попытках, потерпев 15 поражений.
Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако рискует пропустить остаток сезона с травмой колена. Состояние Мартина Келли и Аарон Ван-Биссаки оценят доктора.
"Юнайтед" не сможет рассчитывать на Антонио Валенсию, Маттео Дармиана, Фила Джонса, Андера Эрреру, Неманью Матича, Хуана Мату, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, тогда как Маркус Рэшфорд под вопросом. Зато снова в строю Маркос Рохо.
ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД 23:00 Онлайн-трансляция
"Ливерпуль" заметно сбавил обороты и может упустить инициативу в чемпионской гонке, если допустит еще одну осечку. В последние недели "красные" испытывают большие проблемы с забитыми голами, сумев отличиться более одного раза лишь в двух из девяти матчей Премьер-Лиги в 2019 году. "Уотфорд" в полном порядке, уступив тольк однажды в 11 последних поединках с учетом всех соревнований и оставаясь лучшей командой за пределами топ-6. В шести последних встречах этих соперников в Премьер-Лиге "Ливерпуль" ни разу не проиграл, забив 20 голов.
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может сыграть часть матча, несмотря на вынужденную замену против "Юнайтед" в воскресенье. Наби Кейта под наблюдением после недавней болезни. Джо Гомес, Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен приближаются к возвращению в строй.
Крайний защитник "Уотфорда" Кико Феменя едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция
Встречи с бывшими всегда волнительны. На пресс-конференции наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был щедр на похвалу в отношении своего предшественника Мануэля Пеллегрини, с этого сезона тренирующего "Вест Хэм". Однако во время игры "горожане" постараются отложить эмоции в сторону и не допустить, чтобы похмелье от завоеванного на выходных Кубка Лиги сказалось на их стремлении защитить чемпионское звание. "Сити" выиграл 10 из 12 последних встреч с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги на "Этихад", потерпев одно поражение.
"Сити" на несколько недель потерял Фернандиньо и Эмерика Лапорта. Джон Стоунс и Габриэль Жезус пока не готовы вернуться, но Бенжамен Менди может сыграть.
"Вест Хэм" продолжит плавно подводить к стартовому составу Мануэля Лансини. Фабиан Бальбуэна и Уинстон Рид приступили к легким тренировкам.
27.02.2019 12:40
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Последние комментарии:
интересно кому Абрам Челси скинет, дабы Рубин купить. вестимо, типа Кроенке найдут мужичка. построит новый стадик, будет по 40-50кк выделять на лето и рассказывать что бабок нет. лет на 15-20 эта история точно затянется:)
(ответить)
sraptan всегда готов ротировать и не только на этой неделе.
(ответить)
Эмери готов ротировать на этой неделе
Источник: http://fapl.ru/
Вообще самый топовый ротатор у Клопа. Он по-любому на левую пенку или гол с офсайда
La verdad
(ответить)
Арсенал Вин
саут фулхэм ничья
победа ттх
муму ничья
победа лузерки
сити ничья
(ответить)
А чего столько хейта к Салаху со стороны поклонников Ливерпул? За то, что он выдал чуть ли не лучший сезон в жизни и как нара в АПЛ и не в силах его повторить? Глупо. Куча объективных причин для этого: от того, что он не Месси, до менее яркой игры в атаке всей троицы в целом. По существу сканеры злятся на себя, что возвели египтянина в ранг божества, не имея то особых оснований. Салах - молодец, он старается, не опускает руки и всё равно будет забивать. Вот только раньше, когда не забивал он, забивали Мане и Фирмино, и всё было вроде нормально, а сейчас они забивают тоже мало, а главный виновник - Салах) Будте объективны, не списывайте свои ошибки на других.
(ответить)
безпис, от пратеинов не стоит же. бросай жрать эту химку, жирный тупой какол
(ответить)
Победа хозяев, и ничейка в матче сити
(ответить)
Сложный матч ожидается для Юнайтед... Удачи, Оле!
(ответить)
Петушки vs Шестьнольси можно глянуть.
(ответить)
Арсенал vs. Борнмут
Матч собственно предсказуемый, ггешки смело берут три очка, идут дальше.
Саутгемптон vs. Фулхэм
На этих насрать.
Челси vs. Тоттенхэм
Здесь матч не предсказуемый, те и другие могут облажаться, возможно ничья, которой первая будет для шпор в этом сезоне.
Кристал Пэлас vs. Манчестер Юнайтед
Здесь тоже неясность, при нынешнем положении у Орлов больше шансов на победу, возможно ничья при хорошем автобусе Манков.
Ливерпуль vs. Уотфорд
Здесь тоже не ясность, пока Салах не поймет, что он просто уебок, реализации у него будет 0 и о своих чемпионских амбициях можно забыть.
Манчестер Сити vs. Вест Хэм
Здесь все ясно, бабка раздвигает ноги своим бывшим хозяевам, за что получит очередную путевку в Дубаи пожарить свое рыльце.
(ответить)
Короче Оле сказал, шо ЛФК говно и Шыти пижжи. Но это источник «s*n”, потому хз.
(ответить)
можно даж не смотреть
один хер изи вин
(ответить)
Как быстро шутки птушного уровня становятся трендом на ФАПЛе. И ведь каждый, кто её повторяет, считает свой пост смешным и оригинальным. И админ-ебанько ещё и поддерживает это, получая восторженные отклики деградантов. Самим-то не стрёмно, юзеры?
(ответить)
Победа Челси 6:0
(ответить)
пол состава нет, НО "Зато снова в строю Маркос Рохо.", который нахер и не сдался, одни защитники в команде))) пздеец
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Блеать неважно сколько закатит Салах. Продавать летом и брать Заха
мощный черный нигга со скиллами Бэйла молодого. Манки так лохонулись с его продажей канеш, топарик лютейший вырос. Кляпп надеюсь поротирует за этот трансфер
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Gold on my wrist, я юморист
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Ливерпуль играл тяжёлый матч против МЮ, получил жалкие 2 дня отдыха, и следом Уотфорд на ходу. Сити полурезервом катал на 15% своих возможностей против какого-то Челси и следом мертвый ВХ. норм расписание, шейхи всё купили.
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Каждый тренер приносит в АПЛ что-то новое.
Конте, к примеру, принёс новую схему, и её начали юзать пол лиги.
Портовое насекомое принесло ротацию. Вон Арсенал уже начал её тоже использовать.
Разница лишь в том, что другие клубы нанимают для этого специальных работниц, а вот Юрген клоп всё делает лично сам. Как он говорит:"Чужой рот хорош, а мой лучше!"
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Блять нужно побеждать шершней!
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