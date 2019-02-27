28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду 27 февраля шестью поединками завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 22:45 Онлайн-трансляция



В начале марта "Арсеналу" предстоит сыграть тяжелейшие матчи против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", а потому подопечные Унаи Эмери не имеют права на осечку против "Борнмута", если всерьез рассчитывают финишировать в топ-4. Проиграв на "Эмирейтс", "вишенки" установят клубный антирекорд из восьми подряд поражений на выезде в рамках высшего дивизиона. "Канониры" выиграли все четыре домашних встречи с "Борнмутом" с учетом всех соревнований с общим счетом 11:1.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Штефана Лихтштайнера и Алекса Ивоби, которые получили травмы в минувший уикенд. Лоран Косьелни и Эйнсли Мэйтланд-Найлс свои небольшие проблемы со здоровьем полностью решили.



Накопив 10 желтых карточек, к двухматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерма. Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Льюис Кук, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс и Каллум Уилсон травмированы.



САУТГЕМПТОН — ФУЛХЭМ 22:45



Это будет встреча двух команд из зоны вылета. "Фулхэм" отстает от "Саутгемптона" на семь очков и в случае поражения рискует лишиться последних шансов на выживание в Премьер-Лиге. К этому важнейшему противостоянию "святые" подходят, не зная побед в четырех матчах кряду, тогда как "дачники" проиграли семь из восьми последних поединков во всех соревнованиях. "Саутгемптон" не проигрывает дома уже в 19 встречах с "Фулхэмом" в рамках чемпионата.



Юный нападающий "Саутгемптона" Майкл Обафеми пропустит остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Марио Лемина и Данни Ингс также вне игры.



Лазарет "Фулхэма" пуст — выздоровел даже Алфи Моусон, отсутствовавший с декабря из-за повреждения колена.



ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри проиграл финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити", дополнительно усугубив свое положение конфликтом с голкипером Кепой Аррисабалагой. Если итальянцу не удастся исправиться в дерби с "Тоттенхэмом", исправлять эту ситуацию, возможно, придется кому-то другому. "Шпоры" же должны использовать этот матч как возможность реабилитироваться за разочаровывающее поражение от "Бернли". В прошлом сезоне "Тоттенхэм" одержал свою первую за 30 последних лет победу на "Стэмфорд Бридж".



Сарри предстоит решить, останется ли Аррисабалага в воротах "Челси". Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои надеются, что их тренер прибегнет к ротации.



"Тоттенхэм" все еще лишен полузащитника Эрика Дайера, которого беспокоит тонзиллит. Деле Алли тоже пока не готов вернуться.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



К этому матчу "Манчестер Юнайтед" подходит с огромным количеством травм, но одновременно это возможность для игроков периферии доказать Оле Гуннару Сульшеру, что они тоже заслуживают своего шанса. "Кристал Пэлас" набрал хороший ход, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью в шести последних матчах с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги "орлы" еще никогда не обыгрывали "красных дьяволов" в 19 попытках, потерпев 15 поражений.



Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако рискует пропустить остаток сезона с травмой колена. Состояние Мартина Келли и Аарон Ван-Биссаки оценят доктора.



"Юнайтед" не сможет рассчитывать на Антонио Валенсию, Маттео Дармиана, Фила Джонса, Андера Эрреру, Неманью Матича, Хуана Мату, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, тогда как Маркус Рэшфорд под вопросом. Зато снова в строю Маркос Рохо.



ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД 23:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" заметно сбавил обороты и может упустить инициативу в чемпионской гонке, если допустит еще одну осечку. В последние недели "красные" испытывают большие проблемы с забитыми голами, сумев отличиться более одного раза лишь в двух из девяти матчей Премьер-Лиги в 2019 году. "Уотфорд" в полном порядке, уступив тольк однажды в 11 последних поединках с учетом всех соревнований и оставаясь лучшей командой за пределами топ-6. В шести последних встречах этих соперников в Премьер-Лиге "Ливерпуль" ни разу не проиграл, забив 20 голов.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может сыграть часть матча, несмотря на вынужденную замену против "Юнайтед" в воскресенье. Наби Кейта под наблюдением после недавней болезни. Джо Гомес, Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен приближаются к возвращению в строй.



Крайний защитник "Уотфорда" Кико Феменя едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция



Встречи с бывшими всегда волнительны. На пресс-конференции наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был щедр на похвалу в отношении своего предшественника Мануэля Пеллегрини, с этого сезона тренирующего "Вест Хэм". Однако во время игры "горожане" постараются отложить эмоции в сторону и не допустить, чтобы похмелье от завоеванного на выходных Кубка Лиги сказалось на их стремлении защитить чемпионское звание. "Сити" выиграл 10 из 12 последних встреч с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги на "Этихад", потерпев одно поражение.



"Сити" на несколько недель потерял Фернандиньо и Эмерика Лапорта. Джон Стоунс и Габриэль Жезус пока не готовы вернуться, но Бенжамен Менди может сыграть.



"Вест Хэм" продолжит плавно подводить к стартовому составу Мануэля Лансини. Фабиан Бальбуэна и Уинстон Рид приступили к легким тренировкам.