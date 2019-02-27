28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Харри Кейн и Эден Азар В среду 27 февраля шестью поединками завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 22:45 Онлайн-трансляция

В начале марта "Арсеналу" предстоит сыграть тяжелейшие матчи против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", а потому подопечные Унаи Эмери не имеют права на осечку против "Борнмута", если всерьез рассчитывают финишировать в топ-4. Проиграв на "Эмирейтс", "вишенки" установят клубный антирекорд из восьми подряд поражений на выезде в рамках высшего дивизиона. "Канониры" выиграли все четыре домашних встречи с "Борнмутом" с учетом всех соревнований с общим счетом 11:1.

"Арсеналу" предстоит оценить состояние Штефана Лихтштайнера и Алекса Ивоби, которые получили травмы в минувший уикенд. Лоран Косьелни и Эйнсли Мэйтланд-Найлс свои небольшие проблемы со здоровьем полностью решили.

Накопив 10 желтых карточек, к двухматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерма. Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Льюис Кук, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс и Каллум Уилсон травмированы.

САУТГЕМПТОН — ФУЛХЭМ 22:45

Это будет встреча двух команд из зоны вылета. "Фулхэм" отстает от "Саутгемптона" на семь очков и в случае поражения рискует лишиться последних шансов на выживание в Премьер-Лиге. К этому важнейшему противостоянию "святые" подходят, не зная побед в четырех матчах кряду, тогда как "дачники" проиграли семь из восьми последних поединков во всех соревнованиях. "Саутгемптон" не проигрывает дома уже в 19 встречах с "Фулхэмом" в рамках чемпионата.

Юный нападающий "Саутгемптона" Майкл Обафеми пропустит остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Марио Лемина и Данни Ингс также вне игры.

Лазарет "Фулхэма" пуст — выздоровел даже Алфи Моусон, отсутствовавший с декабря из-за повреждения колена.

ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри проиграл финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити", дополнительно усугубив свое положение конфликтом с голкипером Кепой Аррисабалагой. Если итальянцу не удастся исправиться в дерби с "Тоттенхэмом", исправлять эту ситуацию, возможно, придется кому-то другому. "Шпоры" же должны использовать этот матч как возможность реабилитироваться за разочаровывающее поражение от "Бернли". В прошлом сезоне "Тоттенхэм" одержал свою первую за 30 последних лет победу на "Стэмфорд Бридж".

Сарри предстоит решить, останется ли Аррисабалага в воротах "Челси". Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои надеются, что их тренер прибегнет к ротации.

"Тоттенхэм" все еще лишен полузащитника Эрика Дайера, которого беспокоит тонзиллит. Деле Алли тоже пока не готов вернуться.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция

К этому матчу "Манчестер Юнайтед" подходит с огромным количеством травм, но одновременно это возможность для игроков периферии доказать Оле Гуннару Сульшеру, что они тоже заслуживают своего шанса. "Кристал Пэлас" набрал хороший ход, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью в шести последних матчах с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги "орлы" еще никогда не обыгрывали "красных дьяволов" в 19 попытках, потерпев 15 поражений.

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако рискует пропустить остаток сезона с травмой колена. Состояние Мартина Келли и Аарон Ван-Биссаки оценят доктора.

"Юнайтед" не сможет рассчитывать на Антонио Валенсию, Маттео Дармиана, Фила Джонса, Андера Эрреру, Неманью Матича, Хуана Мату, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, тогда как Маркус Рэшфорд под вопросом. Зато снова в строю Маркос Рохо.

ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД 23:00 Онлайн-трансляция

"Ливерпуль" заметно сбавил обороты и может упустить инициативу в чемпионской гонке, если допустит еще одну осечку. В последние недели "красные" испытывают большие проблемы с забитыми голами, сумев отличиться более одного раза лишь в двух из девяти матчей Премьер-Лиги в 2019 году. "Уотфорд" в полном порядке, уступив тольк однажды в 11 последних поединках с учетом всех соревнований и оставаясь лучшей командой за пределами топ-6. В шести последних встречах этих соперников в Премьер-Лиге "Ливерпуль" ни разу не проиграл, забив 20 голов.

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может сыграть часть матча, несмотря на вынужденную замену против "Юнайтед" в воскресенье. Наби Кейта под наблюдением после недавней болезни. Джо Гомес, Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен приближаются к возвращению в строй.

Крайний защитник "Уотфорда" Кико Феменя едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция

Встречи с бывшими всегда волнительны. На пресс-конференции наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был щедр на похвалу в отношении своего предшественника Мануэля Пеллегрини, с этого сезона тренирующего "Вест Хэм". Однако во время игры "горожане" постараются отложить эмоции в сторону и не допустить, чтобы похмелье от завоеванного на выходных Кубка Лиги сказалось на их стремлении защитить чемпионское звание. "Сити" выиграл 10 из 12 последних встреч с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги на "Этихад", потерпев одно поражение.

"Сити" на несколько недель потерял Фернандиньо и Эмерика Лапорта. Джон Стоунс и Габриэль Жезус пока не готовы вернуться, но Бенжамен Менди может сыграть.

"Вест Хэм" продолжит плавно подводить к стартовому составу Мануэля Лансини. Фабиан Бальбуэна и Уинстон Рид приступили к легким тренировкам.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 12:40

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Последние комментарии:




  1. alexomck 27.02.2019 14:21 # alexomck
    интересно кому Абрам Челси скинет, дабы Рубин купить. вестимо, типа Кроенке найдут мужичка. построит новый стадик, будет по 40-50кк выделять на лето и рассказывать что бабок нет. лет на 15-20 эта история точно затянется:)

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  2. el-tirador 27.02.2019 14:20 # el-tirador
    sraptan всегда готов ротировать и не только на этой неделе.

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  3. el-tirador 27.02.2019 14:18 # el-tirador
    Эмери готов ротировать на этой неделе

    Источник: http://fapl.ru/

    Вообще самый топовый ротатор у Клопа. Он по-любому на левую пенку или гол с офсайда

    La verdad

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  4. toha-bludsikir 27.02.2019 14:12 # toha-bludsikir
    Арсенал Вин
    саут фулхэм ничья
    победа ттх
    муму ничья
    победа лузерки
    сити ничья

    (ответить)

  5. sausage 27.02.2019 14:12 # sausage
    А чего столько хейта к Салаху со стороны поклонников Ливерпул? За то, что он выдал чуть ли не лучший сезон в жизни и как нара в АПЛ и не в силах его повторить? Глупо. Куча объективных причин для этого: от того, что он не Месси, до менее яркой игры в атаке всей троицы в целом. По существу сканеры злятся на себя, что возвели египтянина в ранг божества, не имея то особых оснований. Салах - молодец, он старается, не опускает руки и всё равно будет забивать. Вот только раньше, когда не забивал он, забивали Мане и Фирмино, и всё было вроде нормально, а сейчас они забивают тоже мало, а главный виновник - Салах) Будте объективны, не списывайте свои ошибки на других.

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  6. narcot 27.02.2019 14:10 # narcot
    безпис, от пратеинов не стоит же. бросай жрать эту химку, жирный тупой какол

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  7. livapu19 27.02.2019 14:07 # livapu19
    Победа хозяев, и ничейка в матче сити

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  8. udaff 27.02.2019 14:02 # udaff
    Сложный матч ожидается для Юнайтед... Удачи, Оле!

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  9. oldsky 27.02.2019 13:59 # oldsky
    Петушки vs Шестьнольси можно глянуть.

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  10. girasimus 27.02.2019 13:51 # girasimus
    Арсенал vs. Борнмут
    Матч собственно предсказуемый, ггешки смело берут три очка, идут дальше.
    Саутгемптон vs. Фулхэм
    На этих насрать.
    Челси vs. Тоттенхэм
    Здесь матч не предсказуемый, те и другие могут облажаться, возможно ничья, которой первая будет для шпор в этом сезоне.
    Кристал Пэлас vs. Манчестер Юнайтед
    Здесь тоже неясность, при нынешнем положении у Орлов больше шансов на победу, возможно ничья при хорошем автобусе Манков.
    Ливерпуль vs. Уотфорд
    Здесь тоже не ясность, пока Салах не поймет, что он просто уебок, реализации у него будет 0 и о своих чемпионских амбициях можно забыть.
    Манчестер Сити vs. Вест Хэм
    Здесь все ясно, бабка раздвигает ноги своим бывшим хозяевам, за что получит очередную путевку в Дубаи пожарить свое рыльце.

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  11. slash-lfc 27.02.2019 13:43 # slash-lfc
    Короче Оле сказал, шо ЛФК говно и Шыти пижжи. Но это источник «s*n”, потому хз.

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  12. melwood-lfc 27.02.2019 13:43 # melwood-lfc
    можно даж не смотреть
    один хер изи вин

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  13. sausage 27.02.2019 13:33 # sausage
    Как быстро шутки птушного уровня становятся трендом на ФАПЛе. И ведь каждый, кто её повторяет, считает свой пост смешным и оригинальным. И админ-ебанько ещё и поддерживает это, получая восторженные отклики деградантов. Самим-то не стрёмно, юзеры?

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  14. ry-l 27.02.2019 13:29 # ry-l
    Победа Челси 6:0

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  15. mancunia-planet 27.02.2019 13:18 # mancunia-planet
    пол состава нет, НО "Зато снова в строю Маркос Рохо.", который нахер и не сдался, одни защитники в команде))) пздеец

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  16. spartan 27.02.2019 13:15 # spartan
    Блеать неважно сколько закатит Салах. Продавать летом и брать Заха
    мощный черный нигга со скиллами Бэйла молодого. Манки так лохонулись с его продажей канеш, топарик лютейший вырос. Кляпп надеюсь поротирует за этот трансфер

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  17. rentv 27.02.2019 13:10 # rentv
    Gold on my wrist, я юморист

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  18. alexomck 27.02.2019 13:08 # alexomck
    Ливерпуль играл тяжёлый матч против МЮ, получил жалкие 2 дня отдыха, и следом Уотфорд на ходу. Сити полурезервом катал на 15% своих возможностей против какого-то Челси и следом мертвый ВХ. норм расписание, шейхи всё купили.

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  19. jesus33 27.02.2019 13:08 # jesus33
    Каждый тренер приносит в АПЛ что-то новое.
    Конте, к примеру, принёс новую схему, и её начали юзать пол лиги.
    Портовое насекомое принесло ротацию. Вон Арсенал уже начал её тоже использовать.
    Разница лишь в том, что другие клубы нанимают для этого специальных работниц, а вот Юрген клоп всё делает лично сам. Как он говорит:"Чужой рот хорош, а мой лучше!"

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  20. slash-lfc 27.02.2019 13:07 # slash-lfc
    Блять нужно побеждать шершней!

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