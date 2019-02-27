Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его январский новичок Денис Суарес все еще не готов играть матч целиком после месяца занятий с командой.

Арендовав Суареса у "Барселоны" в январе, "канониры" надеялись получить соскучившегося по игровой практике футболиста, который сможет сразу начать приносить пользу команде.



Однако пока испанский полузащитник сыграл лишь 66 минут за "Арсенал", отметившись четырьмя невыразительными появлениями на замену. По словам Эмери, Денису нужно больше времени на адаптацию и улучшение формы.



"Думаю, Денис Суарес прибавляет — и в плане адаптации, и в плане пользы, которую он может нам приносить. Но я думаю, он пока не готов играть 90 минут, потому что ему нужно почувствовать ритм".



"Он работает каждый день и демонстрирует прогресс. Моя философия подразумевает, что на адаптацию необходимо время, и мало-помалу он будет становиться увереннее в себе. Он лучше узнает своих партнеров по команде — сперва на тренировках, а затем будет играть с ними матчи".



"Для него важна каждая возможность сыграть. Например, в воскресенье я планировал дать ему несколько минут, но после травм не смог этого сделать. Завтра будет другая возможность", — цитирует Эмери Daily Mirror.