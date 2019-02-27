Гомес, Ловрен и Окслейд-Чемберлен на пороге возвращения в строй

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что защитники Джо Гомес с Деяном Ловреном и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен находятся на пороге возвращения на футбольное поле.

Напомним, 21-летний Гомес находится вне игры с начала декабря, когда он сломал ногу в матче против "Бернли". Надежды на то, что повреждение заживет само собой не оправдались, и Джо был вынужден лечь на операцию.



В данный момент Гомес все еще проходит реабилитацию вне Мелвуда и, как ожидается, пропустит матчи против "Уотфорда", "Эвертона", "Бернли", "Баварии" и "Фулхэма". Джо может вернуться после международного перерыва — к поединку против "Тоттенхэма" 31 марта.



"Думаю, после международного перерыва Джо уже будет в порядке. Если до тех пор больше никто не получит травму, у нас будет достойный выбор игроков. Джо все еще в процессе реабилитации, он хорошо работает, делает большие шаги, совершает пробежки и тому подобное", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Также Юрген сообщил, что после 10 месяцев отсутствия с травмой колена возобновил тренировки Окслейд-Чемберлен. Ну, а раньше всех из этого трио вернется Ловрен, уже залечивший заднюю поверхность бедра.



"Окс выполняет 70% упражнений на наших тренировках. Он занимается с полной нагрузкой, но не так много, как остальные. Он завершает тренировку чуть раньше, чтобы заняться другими вещами, которые ему необходимы".



"Каждый опасается возможной реакции организма на увеличение нагрузки, но пока все гладко. Мы должны подготовить его для всей его дальнейшей карьеры, а не для какого-то одного матча. Когда он тренируется, то выглядит очень славно".



"Деян выглядит хорошо и уже приступил к полноценным тренировкам. Он может быть готов после матча с "Эвертоном", — добавил Клопп.