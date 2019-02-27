Гвардиола хочет "почуять" желание "Сити" выиграть титул

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет "почуять" у своей команды желание выиграть титул Премьер-Лиги.

За 11 матчей до завершения сезона "горожане" уступают только одно очко лидирующему "Ливерпулю". Таким образом, "Сити" сохраняют все шансы стать первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить чемпионское звание.



В преддверии домашнего матча против "Вест Хэма" в среду вечером Гвардиола призвал своих игроков показать ему, насколько они хотят снова стать чемпионам после завоевания Кубка Лиги.



"Завтра я хочу увидеть настоящее желание завоевать титул. Я хочу этого. В раздевалке, перед началом матча, во время матчи, вместе с нашими фанатами я хочу почуять, действительно ли мы хотим выиграть этот титул после того, как уже завоевали один трофей".



"Я хочу увидеть это на лицах моих игроков завтра, и тогда, возможно, я смогу сказать после матча, увидел я что-нибудь особенное или нет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.