Гвардиола хочет "почуять" желание "Сити" выиграть титул

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет "почуять" у своей команды желание выиграть титул Премьер-Лиги.

За 11 матчей до завершения сезона "горожане" уступают только одно очко лидирующему "Ливерпулю". Таким образом, "Сити" сохраняют все шансы стать первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить чемпионское звание.

В преддверии домашнего матча против "Вест Хэма" в среду вечером Гвардиола призвал своих игроков показать ему, насколько они хотят снова стать чемпионам после завоевания Кубка Лиги.

"Завтра я хочу увидеть настоящее желание завоевать титул. Я хочу этого. В раздевалке, перед началом матча, во время матчи, вместе с нашими фанатами я хочу почуять, действительно ли мы хотим выиграть этот титул после того, как уже завоевали один трофей".

"Я хочу увидеть это на лицах моих игроков завтра, и тогда, возможно, я смогу сказать после матча, увидел я что-нибудь особенное или нет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 10:00

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  1. barstreetboy 27.02.2019 10:25 # barstreetboy
    КОРОЛЬ!!!

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  2. largo-winch 27.02.2019 10:17 # largo-winch
    Каким бы гениальным не был Гвардиола, прямо сейчас он чует запах яиц Клоппа и Ливерпуля.

    Клопп-топ.

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