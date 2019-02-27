FA расследует трансфер Санчо в "Сити"
FA расследует обвинения в отношении "Манчестер Сити" по поводу трансфера вингера Джейдона Санчо в 2015 году.
Напомним, на прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, основанный на информации Football Leaks, о том, каким образом "горожанам" удалось заполучить Санчо, впоследствии проданного в дортмундскую "Боруссию" за 7 миллионов фунтов.
Утверждалось, что "Сити" фактически дал взятку агенту Эмеке Обаси в размере 200 тыс. фунтов, фиктивно устроив представителя Джейдона в клуб на должность скаута.
Прозвучавшие обвинения не остались без внимания. Официальный представитель Ассоциации уже подтвердил Sky Sports, что трансфер Санчо будет тщательно проверен.
Напомним, правила FA и ФИФА не позволяют футбольным агентам представлять интересы игроков, пока тем не исполнится 16. На момент перехода в "Сити" Санчо было только 14 лет.
27.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
надо забрать все что они выиграли с 2015 года и отправить их в Чемпионшип, и посмотрим какие крысы сбегут с тонущего коробля
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надо запретить им трансферы на ближайшие 50 лет
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Коррупционная нефтяная яма отравляющая мировой футбол.
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лузерпульцы, фас))
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Пидора фа . Будто не знали .
Надеюсь фифа наложит милионый штраф .
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очевидно же нужно снимать очков 18
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