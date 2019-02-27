FA расследует трансфер Санчо в "Сити"

Джейдон Санчо FA расследует обвинения в отношении "Манчестер Сити" по поводу трансфера вингера Джейдона Санчо в 2015 году.

Напомним, на прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, основанный на информации Football Leaks, о том, каким образом "горожанам" удалось заполучить Санчо, впоследствии проданного в дортмундскую "Боруссию" за 7 миллионов фунтов.

Утверждалось, что "Сити" фактически дал взятку агенту Эмеке Обаси в размере 200 тыс. фунтов, фиктивно устроив представителя Джейдона в клуб на должность скаута.

Прозвучавшие обвинения не остались без внимания. Официальный представитель Ассоциации уже подтвердил Sky Sports, что трансфер Санчо будет тщательно проверен.

Напомним, правила FA и ФИФА не позволяют футбольным агентам представлять интересы игроков, пока тем не исполнится 16. На момент перехода в "Сити" Санчо было только 14 лет.


Метки Манчестер Сити, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1231

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-chemp 27.02.2019 10:48 # manutd-chemp
    надо забрать все что они выиграли с 2015 года и отправить их в Чемпионшип, и посмотрим какие крысы сбегут с тонущего коробля

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 27.02.2019 10:33 # pistolero-lfc
    надо запретить им трансферы на ближайшие 50 лет

    (ответить)

  3. vyrentz 27.02.2019 10:24 # vyrentz
    Коррупционная нефтяная яма отравляющая мировой футбол.

    (ответить)

  4. barstreetboy 27.02.2019 10:14 # barstreetboy
    лузерпульцы, фас))

    (ответить)

  5. chr1s8rown 27.02.2019 09:45 # chr1s8rown
    Пидора фа . Будто не знали .
    Надеюсь фифа наложит милионый штраф .

    (ответить)

  6. dallaslp 27.02.2019 09:37 # dallaslp
    очевидно же нужно снимать очков 18

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: