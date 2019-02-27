FA расследует трансфер Санчо в "Сити"

FA расследует обвинения в отношении "Манчестер Сити" по поводу трансфера вингера Джейдона Санчо в 2015 году.

Напомним, на прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, основанный на информации Football Leaks, о том, каким образом "горожанам" удалось заполучить Санчо, впоследствии проданного в дортмундскую "Боруссию" за 7 миллионов фунтов.



Утверждалось, что "Сити" фактически дал взятку агенту Эмеке Обаси в размере 200 тыс. фунтов, фиктивно устроив представителя Джейдона в клуб на должность скаута.



Прозвучавшие обвинения не остались без внимания. Официальный представитель Ассоциации уже подтвердил Sky Sports, что трансфер Санчо будет тщательно проверен.



Напомним, правила FA и ФИФА не позволяют футбольным агентам представлять интересы игроков, пока тем не исполнится 16. На момент перехода в "Сити" Санчо было только 14 лет.