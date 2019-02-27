Сульшер: "Фред будет играть"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что полузащитник Фред остается в его планах, но все еще нуждается во времени на адаптацию.

Фред, пятое самое дорогое приобретение в истории клуба с "Олд Траффорд", отметился только семью выходами в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги, причем только один из этих стартов пришелся на период при Сульшере.



Последний раз 25-летний бразилец появлялся на поле еще 5 января в матче Кубка Англии против "Рединга". В поединке Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувший уикенд Сульшер предпочел Фреду юного Скотта Мактоминея, однако Оле Гуннар призывает не делать из этого поспешных выводов.



"Фреду нужно играть хорошо, когда он получает свой шанс, а также продолжать тренироваться и работать, как он это делает сейчас. Дело в том, что у нас есть тройка полузащитников из Эрреры, Погба и Матича, и они играли очень хорошо вместе".



"Скотт Мактоминей был очевидным выбором в матче с "Ливерпулем", потому что он парень из академии — в один момент у нас было пятеро воспитанников на поле. Он знает, что означает данный матч".



"Вы должны понимать, что ему требуется время, чтобы освоиться. Взгляните на Хуана Себастьяна Верона, который был одним из лучших, с кем я когда-либо играл — даже ему потребовалось время на адаптацию".



"Я уверен, что Фред ухватится за свой шанс, когда получит место в команде. У Фреда будут возможности — возможно, уже завтра", — приводит слова Сульшера Sky Sports.