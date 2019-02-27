Почеттино считает, что "Тоттенхэм" в 5-10 годах от титула

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клубу может потребоваться от пяти до 10 лет, чтобы выиграть Премьер-Лигу.

В минувший уикенд "шпоры" упустили большую возможность приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", проиграв 2:1 в гостях у "Бернли".

Эта осечка, случившаяся в самый неподходящий момент, лишь убедила Почеттино в том, что у "Тоттенхэма" нет духа победителей. А на создание этого духа могут уйти годы.

"Если ты хочешь быть реальным претендентом на титул, ты обязан выигрывать такого рода матчи, независимо от того, играешь ты хорошо или плохо".

"Ты должен демонстрировать, что сражаешься за большие вещи. Я разочарован, потому что мы не были столь энергичны, как "Бернли", у нас не было того же настроя, что у "Бернли", и тех же амбиций, что у "Бернли".

"Ты должен взглянуть на себя зеркало и осмыслить все это, не пытаясь искать оправданий. Это сдерживает нас, и преодоление этого может потребовать пяти лет работы или даже 10", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. desower 27.02.2019 07:29 # desower
    Челси надо продавать запреты на трансферы ттх. Один Х никого не покупают и не продают.

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  2. pistolero-lfc 27.02.2019 07:14 # pistolero-lfc
    надо спросить его самого нахуя он замыКейна выпустил))

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  3. taldybaev123 27.02.2019 07:14 # taldybaev123
    Теперь точно уйдёт в другой клуб((

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  4. chebrec 27.02.2019 07:03 # chebrec
    Ого так много

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