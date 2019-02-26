Эмери готов ротировать на этой неделе
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не встревожен тем, что его команде предстоит сыграть три матча Премьер-Лиги в течение недели.
Уверенно разобравшись с "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье, в среду вечером "канониры" примут дома "Борнмут", а на выходных проведут дерби с "Тоттенхэмом" на "Уэмбли".
Столь насыщенный график не страшит Эмери, который собирается активно использовать ротацию и использовать наиболее свежих игроков в этот период.
"Я хочу видеть качественную игру в каждом матче. Некоторые игроки потратили много энергии и сил в воскресенье. Возможно, теперь он не смогут сыграть в том же темпе, но я найду игроков, у которых есть энергия, свежесть и мастерство".
"Чтобы показать наилучшую игру завтра, мы должны соблюсти баланс между индивидуальными качествами и свежестью", — цитирует Эмери Sky Sports.
26.02.2019 23:00
Просмотров: 473
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Великий ротатор и анализатор.
(ответить)
Ай Михайло, ай проказник
(ответить)
А что Ггешники так рано челюсти на полку уложили?
Равняться суки на Эмери!
(ответить)
эхехехехехехехех хехехехех хе ))
(ответить)
Пхааахсхпаа, обожаю фапл
(ответить)
Ещё и фото подобрал под заголовок)
(ответить)
Ты сделал мой день )))))))))))))))
(ответить)
Михайло, я сижу на этом сайте уже более 5 лет, я никогда не писал коментов и ни что не могло меня заставить здесь что то написать, но ты просто сделал невозможное опубликовав сию новость, ору в голос, соседи в курсе :)))))))))
(ответить)
Чёт поздно. Вон, клопп ротирует судьям с начала сезона, и на первом месте в итоге
(ответить)
Скаа) ЛОЛ
(ответить)
Заголовок слишком очевидный
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий