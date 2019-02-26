Эмери готов ротировать на этой неделе

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не встревожен тем, что его команде предстоит сыграть три матча Премьер-Лиги в течение недели.

Уверенно разобравшись с "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье, в среду вечером "канониры" примут дома "Борнмут", а на выходных проведут дерби с "Тоттенхэмом" на "Уэмбли".

Столь насыщенный график не страшит Эмери, который собирается активно использовать ротацию и использовать наиболее свежих игроков в этот период.

"Я хочу видеть качественную игру в каждом матче. Некоторые игроки потратили много энергии и сил в воскресенье. Возможно, теперь он не смогут сыграть в том же темпе, но я найду игроков, у которых есть энергия, свежесть и мастерство".

"Чтобы показать наилучшую игру завтра, мы должны соблюсти баланс между индивидуальными качествами и свежестью", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 26.02.2019 23:29 # brown-ale
    Великий ротатор и анализатор.

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  2. ry-l 26.02.2019 23:28 # ry-l
    Ай Михайло, ай проказник

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  3. girasimus 26.02.2019 23:27 # girasimus
    А что Ггешники так рано челюсти на полку уложили?
    Равняться суки на Эмери!

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  4. calvin-harris 26.02.2019 23:27 # calvin-harris
    эхехехехехехехех хехехехех хе ))

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  5. thegodfather 26.02.2019 23:14 # thegodfather
    Пхааахсхпаа, обожаю фапл

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  6. alisson-beker 26.02.2019 23:11 # alisson-beker
    Ещё и фото подобрал под заголовок)

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  7. vladonly8 26.02.2019 23:05 # vladonly8
    Ты сделал мой день )))))))))))))))

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  8. vladonly8 26.02.2019 23:04 # vladonly8
    Михайло, я сижу на этом сайте уже более 5 лет, я никогда не писал коментов и ни что не могло меня заставить здесь что то написать, но ты просто сделал невозможное опубликовав сию новость, ору в голос, соседи в курсе :)))))))))

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  9. mihajlo-fan 26.02.2019 23:03 # mihajlo-fan
    Чёт поздно. Вон, клопп ротирует судьям с начала сезона, и на первом месте в итоге

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  10. progressive 26.02.2019 23:02 # progressive
    Скаа) ЛОЛ

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  11. ar7em 26.02.2019 23:01 # ar7em
    Заголовок слишком очевидный

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