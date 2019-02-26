Эмери готов ротировать на этой неделе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не встревожен тем, что его команде предстоит сыграть три матча Премьер-Лиги в течение недели.

Уверенно разобравшись с "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье, в среду вечером "канониры" примут дома "Борнмут", а на выходных проведут дерби с "Тоттенхэмом" на "Уэмбли".



Столь насыщенный график не страшит Эмери, который собирается активно использовать ротацию и использовать наиболее свежих игроков в этот период.



"Я хочу видеть качественную игру в каждом матче. Некоторые игроки потратили много энергии и сил в воскресенье. Возможно, теперь он не смогут сыграть в том же темпе, но я найду игроков, у которых есть энергия, свежесть и мастерство".



"Чтобы показать наилучшую игру завтра, мы должны соблюсти баланс между индивидуальными качествами и свежестью", — цитирует Эмери Sky Sports.