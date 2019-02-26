Брендан Роджерс — новый главный тренер "Лестера"

Брендан Роджерс официально занял пост главного тренера "Лестера", заключив контракт до 2022 года.

За два с половиной года в "Селтике" Роджерс завоевал семь трофеев, к которым непременно добавил бы еще, если бы задержался в Глазго до конца сезона, однако возможность вернуться в Премьер-Лигу оказалась слишком заманчивой для Брендана.



Таким образом, Роджерс сменил на тренерском мостике "лис" Клода Пюэля, который был уволен на следующий день после домашнего поражения 1:5 от "Кристал Пэлас" в субботу, проведя в кресле 16 месяцев.



"Лестер" становится уже третьим клубом, который Брендан будет тренировать на уровне Премьер-Лиги. Ранее 46-летний ирландец работал здесь с "Ливерпулем" и "Суонси".



"Это замечательное ощущение. Как вы знаете, все случилось очень быстро, за считанные дни, но я знаю, что перехожу в великолепный клуб, который значительно вырос за последние годы".



"Я рад быть здесь. Думаю, есть целый ряд причин, почему я сюда перешел. Я совершенно точно не собирался спешить с уходом из "Селтика" — клуба с мировым именем, и мне нравилось работать там".



"Мы добивались огромных успехов там на протяжении этих лет, но когда мне предоставилась возможность поговорить с "Лестером" и я смог проанализировать этот вариант, я осознал, что, наверное, завел "Селтик" так далеко, как только мог".



"Другие факторы — это наши амбиции, тренировочная база и то, куда этот клуб может вырасти. Конечно, мне показалась очень привлекательной возможность поработать с этими игроками".



"Это молодая команда, очень динамичная команда. Здесь огромный потенциал, но есть и игроки с опытом. Как я уже сказал, я учел многие факторы, и я абсолютно доволен", — сообщил Роджерс.