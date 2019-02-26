Брендан Роджерс — новый главный тренер "Лестера"

Брендан Роджерс Брендан Роджерс официально занял пост главного тренера "Лестера", заключив контракт до 2022 года.

За два с половиной года в "Селтике" Роджерс завоевал семь трофеев, к которым непременно добавил бы еще, если бы задержался в Глазго до конца сезона, однако возможность вернуться в Премьер-Лигу оказалась слишком заманчивой для Брендана.

Таким образом, Роджерс сменил на тренерском мостике "лис" Клода Пюэля, который был уволен на следующий день после домашнего поражения 1:5 от "Кристал Пэлас" в субботу, проведя в кресле 16 месяцев.

"Лестер" становится уже третьим клубом, который Брендан будет тренировать на уровне Премьер-Лиги. Ранее 46-летний ирландец работал здесь с "Ливерпулем" и "Суонси".

"Это замечательное ощущение. Как вы знаете, все случилось очень быстро, за считанные дни, но я знаю, что перехожу в великолепный клуб, который значительно вырос за последние годы".

"Я рад быть здесь. Думаю, есть целый ряд причин, почему я сюда перешел. Я совершенно точно не собирался спешить с уходом из "Селтика" — клуба с мировым именем, и мне нравилось работать там".

"Мы добивались огромных успехов там на протяжении этих лет, но когда мне предоставилась возможность поговорить с "Лестером" и я смог проанализировать этот вариант, я осознал, что, наверное, завел "Селтик" так далеко, как только мог".

"Другие факторы — это наши амбиции, тренировочная база и то, куда этот клуб может вырасти. Конечно, мне показалась очень привлекательной возможность поработать с этими игроками".

"Это молодая команда, очень динамичная команда. Здесь огромный потенциал, но есть и игроки с опытом. Как я уже сказал, я учел многие факторы, и я абсолютно доволен", — сообщил Роджерс.


Метки Лестер, Роджерс, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 22:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. rentv 26.02.2019 23:28 # rentv
    26.02.2019 23:27 #
    sausage

    Я думаю

    Источник: http://fapl.ru/posts/69069/?c=1#c6829083

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  2. butch 26.02.2019 23:14 # butch
    Нормально Лестер забашлял, посреди сезона тренера увести.
    Сколько же БРО предложили интересно.
    Вопрос как долго БРО проработает у них?

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  3. lexa-arsenal 26.02.2019 23:05 # lexa-arsenal
    Джирольд даже в чемпионате шотландиии спотыкается, что же ты делать будешь

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  4. mr-s1n1st3r 26.02.2019 23:04 # mr-s1n1st3r
    Соскучился уже по его крысиной морде. Welcome! Теперь Лестер будет поинтересней.

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  5. slash-lfc 26.02.2019 23:03 # slash-lfc
    А поч нельзя было доработать в Селтике и придти летом? В любом случае успехов БРо, норм мужик. Отрицательных эмоций не вызывал и не вызывает.

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  6. keane16 26.02.2019 23:03 # keane16
    я осознал, что, наверное, завел "Селтик" так далеко, как только мог

    Там даже лошара типа Джерарда через пару лет чето выиграть, пздц. В еврокубках обсирался из раза в раз

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  7. sausage 26.02.2019 23:02 # sausage
    Удачи ему! Только ещё раз скажу, теперь руководству требуется больше терпения, чем с предыдущими тремя тренерами.

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  8. lexa-arsenal 26.02.2019 23:00 # lexa-arsenal
    У него чем-то рожа на суареса похожа, опять портовня обоссана

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  9. lexa-arsenal 26.02.2019 22:58 # lexa-arsenal
    Обоссал всех портовых

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  10. chebrec 26.02.2019 22:50 # chebrec
    Шо он там пента Трики по кубкам выбивал не

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  11. toha-bludsikir 26.02.2019 22:50 # toha-bludsikir
    Манчестер сити устроил всем ебалочку в кубке лиги. Устроит ебалочку в КА. Устроит ебалочку в премьер лиге. Вероятно будет ебалочка в лч.

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  12. contrario 26.02.2019 22:49 # contrario
    "10 игроков «МЮ» могут пропустить матч с «Кристал Пэлас» из-за травм"
    скам даже в темпе автобуса ломается.

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  13. dallaslp 26.02.2019 22:49 # dallaslp
    доиграл бы сезон. взял бы трофей, а летом агент изи нашел вакансию в условный Эвертон, или уже сейчас бы договорился по итогам сезона

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  14. reams 26.02.2019 22:48 # reams
    слили тренера ради физрука, мде.. даже в десятку не попадут

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  15. pistolero-lfc 26.02.2019 22:47 # pistolero-lfc
    Опередили Челси, красавцы. В следующем сезоне опередят в таблице

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  16. scouser2005 26.02.2019 22:46 # scouser2005
    Рад очень за БРО... Успехов. Но от ЛФК пощады не жди.

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  17. alexomck 26.02.2019 22:45 # alexomck
    выкинет Челси из топ-6 в следующем сезоне.

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  18. electric 26.02.2019 22:32 # electric
    Грэйт кэрэкта из бак!

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  19. liverpo0ol 26.02.2019 22:28 # liverpo0ol
    Удачи БРо!!

    Три вещи.
    1) ЛЧ
    2) Финал ЛЧ
    3) 138лет
    Выводы делайте сами

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  20. jesus33 26.02.2019 22:23 # jesus33
    Скорее он с Лестром станет чемпионом, чем портовые выродки хоть когда-нибудь в своей жалкой истории выиграют АПЛ.
    0 АПЛ это судьба.

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