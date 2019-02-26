Брендан Роджерс — новый главный тренер "Лестера"
Брендан Роджерс официально занял пост главного тренера "Лестера", заключив контракт до 2022 года.
За два с половиной года в "Селтике" Роджерс завоевал семь трофеев, к которым непременно добавил бы еще, если бы задержался в Глазго до конца сезона, однако возможность вернуться в Премьер-Лигу оказалась слишком заманчивой для Брендана.
Таким образом, Роджерс сменил на тренерском мостике "лис" Клода Пюэля, который был уволен на следующий день после домашнего поражения 1:5 от "Кристал Пэлас" в субботу, проведя в кресле 16 месяцев.
"Лестер" становится уже третьим клубом, который Брендан будет тренировать на уровне Премьер-Лиги. Ранее 46-летний ирландец работал здесь с "Ливерпулем" и "Суонси".
"Это замечательное ощущение. Как вы знаете, все случилось очень быстро, за считанные дни, но я знаю, что перехожу в великолепный клуб, который значительно вырос за последние годы".
"Я рад быть здесь. Думаю, есть целый ряд причин, почему я сюда перешел. Я совершенно точно не собирался спешить с уходом из "Селтика" — клуба с мировым именем, и мне нравилось работать там".
"Мы добивались огромных успехов там на протяжении этих лет, но когда мне предоставилась возможность поговорить с "Лестером" и я смог проанализировать этот вариант, я осознал, что, наверное, завел "Селтик" так далеко, как только мог".
"Другие факторы — это наши амбиции, тренировочная база и то, куда этот клуб может вырасти. Конечно, мне показалась очень привлекательной возможность поработать с этими игроками".
"Это молодая команда, очень динамичная команда. Здесь огромный потенциал, но есть и игроки с опытом. Как я уже сказал, я учел многие факторы, и я абсолютно доволен", — сообщил Роджерс.
26.02.2019 22:05
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Все комментарии к этой новости
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Последние комментарии:
26.02.2019 23:27 #
sausage
Я думаю
Источник: http://fapl.ru/posts/69069/?c=1#c6829083
(ответить)
Нормально Лестер забашлял, посреди сезона тренера увести.
Сколько же БРО предложили интересно.
Вопрос как долго БРО проработает у них?
(ответить)
Джирольд даже в чемпионате шотландиии спотыкается, что же ты делать будешь
(ответить)
Соскучился уже по его крысиной морде. Welcome! Теперь Лестер будет поинтересней.
(ответить)
А поч нельзя было доработать в Селтике и придти летом? В любом случае успехов БРо, норм мужик. Отрицательных эмоций не вызывал и не вызывает.
(ответить)
я осознал, что, наверное, завел "Селтик" так далеко, как только мог
Там даже лошара типа Джерарда через пару лет чето выиграть, пздц. В еврокубках обсирался из раза в раз
(ответить)
Удачи ему! Только ещё раз скажу, теперь руководству требуется больше терпения, чем с предыдущими тремя тренерами.
(ответить)
У него чем-то рожа на суареса похожа, опять портовня обоссана
(ответить)
Обоссал всех портовых
(ответить)
Шо он там пента Трики по кубкам выбивал не
(ответить)
Манчестер сити устроил всем ебалочку в кубке лиги. Устроит ебалочку в КА. Устроит ебалочку в премьер лиге. Вероятно будет ебалочка в лч.
(ответить)
"10 игроков «МЮ» могут пропустить матч с «Кристал Пэлас» из-за травм"
скам даже в темпе автобуса ломается.
(ответить)
доиграл бы сезон. взял бы трофей, а летом агент изи нашел вакансию в условный Эвертон, или уже сейчас бы договорился по итогам сезона
(ответить)
слили тренера ради физрука, мде.. даже в десятку не попадут
(ответить)
Опередили Челси, красавцы. В следующем сезоне опередят в таблице
(ответить)
Рад очень за БРО... Успехов. Но от ЛФК пощады не жди.
(ответить)
выкинет Челси из топ-6 в следующем сезоне.
(ответить)
Грэйт кэрэкта из бак!
(ответить)
Удачи БРо!!
Три вещи.
1) ЛЧ
2) Финал ЛЧ
3) 138лет
Выводы делайте сами
(ответить)
Скорее он с Лестром станет чемпионом, чем портовые выродки хоть когда-нибудь в своей жалкой истории выиграют АПЛ.
0 АПЛ это судьба.
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