Лапорт и Фернандиньо рискуют пропустить следующие пять матчей "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что его ведущие игроки Эмерик Лапорт и Фернандиньо рискуют пропустить следующие пять матчей.
Потеря лучшего защитника и единственного профильного опорника стала большой ложкой дегтя для "горожан" в победном финале Кубка Лиги против "Челси" в воскресенье.
Оба игрока получили мышечные травмы и теперь, вероятно, пропустят матчи Премьер-Лиги против "Вест Хэма", "Борнмута" и "Уотфорда", ответную встречу с "Шальке-04" в Лиге Чемпионов и четвертьфинал Кубка Англии против "Суонси".
"Мы и так были без Джона (Стоунса) и Габриэля (Жезуса), и они все еще отсутствуют. А теперь мы дополнительно потеряли Диньо и Эмера. Я не знаю, надолго ли".
"Следующую неделю они точно пропустят, но, надеюсь, вернутся после международного перерыва. Может быть, они вернутся к матчу против "Суонси" или уже после перерыва. Джон и Габриэль должны вернуться раньше".
"Я практически уверен, что Фернандиньо не сможет сыграть против "Шальке-04" в Лиге Чемпионов, потому что он дисквалифицирован. Поэтому мы дадим ему передышку и посмотрим, как он будет себя чувствовать после международного перерыва", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
26.02.2019 21:10
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Кароче здоровья игрокам
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ну без ферно - точто изи чемпик для портовых
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25.02.2019 11:45 # удалить
mc-od
Ну с нашим графиком - это было дело времени. Это вам не на курортах нежиться.)) Но в марте более-менее ровная сетка, так что затащим. Главное - не впустую старались, взяли первую в сезоне чашечку. Атмосфера в команде хорошая!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69031/?c=1
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Заебись, ой как заебись.
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