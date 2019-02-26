Лапорт и Фернандиньо рискуют пропустить следующие пять матчей "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что его ведущие игроки Эмерик Лапорт и Фернандиньо рискуют пропустить следующие пять матчей.

Потеря лучшего защитника и единственного профильного опорника стала большой ложкой дегтя для "горожан" в победном финале Кубка Лиги против "Челси" в воскресенье.



Оба игрока получили мышечные травмы и теперь, вероятно, пропустят матчи Премьер-Лиги против "Вест Хэма", "Борнмута" и "Уотфорда", ответную встречу с "Шальке-04" в Лиге Чемпионов и четвертьфинал Кубка Англии против "Суонси".



"Мы и так были без Джона (Стоунса) и Габриэля (Жезуса), и они все еще отсутствуют. А теперь мы дополнительно потеряли Диньо и Эмера. Я не знаю, надолго ли".



"Следующую неделю они точно пропустят, но, надеюсь, вернутся после международного перерыва. Может быть, они вернутся к матчу против "Суонси" или уже после перерыва. Джон и Габриэль должны вернуться раньше".



"Я практически уверен, что Фернандиньо не сможет сыграть против "Шальке-04" в Лиге Чемпионов, потому что он дисквалифицирован. Поэтому мы дадим ему передышку и посмотрим, как он будет себя чувствовать после международного перерыва", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.