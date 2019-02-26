Лапорт и Фернандиньо рискуют пропустить следующие пять матчей "Сити"

Эмерик Лапорт Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что его ведущие игроки Эмерик Лапорт и Фернандиньо рискуют пропустить следующие пять матчей.

Потеря лучшего защитника и единственного профильного опорника стала большой ложкой дегтя для "горожан" в победном финале Кубка Лиги против "Челси" в воскресенье.

Оба игрока получили мышечные травмы и теперь, вероятно, пропустят матчи Премьер-Лиги против "Вест Хэма", "Борнмута" и "Уотфорда", ответную встречу с "Шальке-04" в Лиге Чемпионов и четвертьфинал Кубка Англии против "Суонси".

"Мы и так были без Джона (Стоунса) и Габриэля (Жезуса), и они все еще отсутствуют. А теперь мы дополнительно потеряли Диньо и Эмера. Я не знаю, надолго ли".

"Следующую неделю они точно пропустят, но, надеюсь, вернутся после международного перерыва. Может быть, они вернутся к матчу против "Суонси" или уже после перерыва. Джон и Габриэль должны вернуться раньше".

"Я практически уверен, что Фернандиньо не сможет сыграть против "Шальке-04" в Лиге Чемпионов, потому что он дисквалифицирован. Поэтому мы дадим ему передышку и посмотрим, как он будет себя чувствовать после международного перерыва", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 21:10

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  1. zloy-vasya 26.02.2019 21:52 # zloy-vasya
    Кароче здоровья игрокам

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  2. lfc-in-my-heart 26.02.2019 21:32 # lfc-in-my-heart
    ну без ферно - точто изи чемпик для портовых

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  3. mc-od 26.02.2019 21:15 # mc-od
    25.02.2019 11:45 # удалить
    mc-od

    Ну с нашим графиком - это было дело времени. Это вам не на курортах нежиться.)) Но в марте более-менее ровная сетка, так что затащим. Главное - не впустую старались, взяли первую в сезоне чашечку. Атмосфера в команде хорошая!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69031/?c=1

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  4. mr-s1n1st3r 26.02.2019 21:12 # mr-s1n1st3r
    Заебись, ой как заебись.

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