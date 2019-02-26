Джеррард не удивлен, что Роджерс бросает "Селтик"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что не удивлен решением Брендана Роджерса бросить "Селтик" посреди сезона и вернуться в английскую Премьер-Лигу.
Получив разрешение "Селтика", где он трудился с 2016 года, Роджерс отправился на "Кинг Пауэр", чтобы занять место уволенного в воскресенье Клода Пюэля.
Джеррард, которого Роджерс тренировал в "Ливерпуле", совершенно не удивлен столь стремительным развитием событий, равно как и уровнем интереса к Брендану.
"Я работал с Бренданом, поэтому мне известно, что он очень хороший тренер. Похоже, привлекательность Премьер-Лиги стала большим фактором, иначе он бы отказался от возможности поговорить с "Лестером".
"Я не удивлен, что это происходит именно сейчас, потому что такие вещи случаются. Брендан был так успешен в "Селтике" все эти годы, и для меня не сюрприз, что другие клубы наблюдают за ним и хотят заручиться его услугами", — цитирует Джеррарда Sky Sports.
26.02.2019 20:55
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Но кинуть тиму тренируя ее по ходу сезона, конечно, очень жестко и не профессионально.
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ко мне! (c) кокой-то ба
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