Джеррард не удивлен, что Роджерс бросает "Селтик"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что не удивлен решением Брендана Роджерса бросить "Селтик" посреди сезона и вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Получив разрешение "Селтика", где он трудился с 2016 года, Роджерс отправился на "Кинг Пауэр", чтобы занять место уволенного в воскресенье Клода Пюэля.



Джеррард, которого Роджерс тренировал в "Ливерпуле", совершенно не удивлен столь стремительным развитием событий, равно как и уровнем интереса к Брендану.



"Я работал с Бренданом, поэтому мне известно, что он очень хороший тренер. Похоже, привлекательность Премьер-Лиги стала большим фактором, иначе он бы отказался от возможности поговорить с "Лестером".



"Я не удивлен, что это происходит именно сейчас, потому что такие вещи случаются. Брендан был так успешен в "Селтике" все эти годы, и для меня не сюрприз, что другие клубы наблюдают за ним и хотят заручиться его услугами", — цитирует Джеррарда Sky Sports.