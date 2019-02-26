Сарри может не выпустить Кепу на матч с "Тоттенхэмом"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри не смог пообещать, сыграет ли голкипер Кепа Аррисабалага против "Тоттенхэма" в среду вечером.

Напомним, Аррисабалага публично извинился за свой отказ уходить с поля в воскресном финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити", а также был оштрафован "синими" на одну недельную зарплату.

Дополнительным наказанием для 24-летнего испанца может стать перевод в запас на важнейший матч Премьер-Лиги, однако Сарри отказался раскрывать карты раньше времени.

"Выйдет ли он в старте? Я не знаю, не знаю. Я должен решить. Возможно, да. Возможно, нет. Думаю, он здоров. Вчера у нас было лишь восстановительное занятие, поэтому нам еще нужно будет оценить его состояние".

"Я должен решить, как будет лучше для моего коллектива. Не вместе с коллективом. Я хочу дать посыл своему коллективу. Посыл будет зависеть от того, на поле Кепа или нет. Я должен решить, как будет лучше для моего коллектива".

"Это будет решение в интересах коллектива. Ради остальных игроков, ради всех игроков", — цитирует Сарри The Telegraph.


Метки Аррисабалага, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. stamford-bridge 26.02.2019 20:10 # stamford-bridge
    не дури, дед...если оставишь кипера за 80 лямов на скамейке - тобi пiзда

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  2. mancunia-planet 26.02.2019 20:08 # mancunia-planet
    нездоровая х_йня творится

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  3. leon-britton 26.02.2019 20:08 # leon-britton
    Он может Кепу не выпускать, тот сам выбежит в поле и станет на ворота во время рукопожатия команд, а потом не уйдет на лавку запасных.

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