Каррагер считает эту неделю определяющей для шансов "Ливерпуля" на титул

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что эта неделя может стать определяющей для шансов "Ливерпуля" на чемпионство в Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье подопечные Юргена Клоппа сыграли без голов с "Манчестер Юнайтед", и теперь их преимущество во главе таблицы составляет лишь одно очко.



Если к концу недели, сыграв с "Уотфордом" и "Эвертоном", "красным" удастся хотя бы сохранить это одно очко преимущества над "Манчестер Сити", это может открыть дорогу к титулу, считает Каррагер.



"Я по-прежнему считаю, что "Ливерпуль" должен был обыгрывать "Манчестер Юнайтед", однако на дистанции в неделю важнее другие матчи".



"Если к концу этой недели "Ливерпуль" все еще будет во главе лиги, пускай даже с одним очком отрыва, тогда это будет хорошая неделя, поэтому что на этой неделе "Сити" может потерять очки".



"Если "Ливерпулю" удастся пройти "Уотфорд" и "Эвертон", то дальше будет проще из-за отсутствия матчей посреди недели. Если "Ливерпуль" будет на вершине через неделю, то сможет распределить силы на два следующих матча, а затем будет большой международный перерыв".



"Если к 4 марта — на следующий день после дерби с "Эвертоном" — "Ливерпуль" все еще будет на вершине, они окажутся в отличном положении для победы в лиге", — сообщил Каррагер в эфире.