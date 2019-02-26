Каррагер считает эту неделю определяющей для шансов "Ливерпуля" на титул
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что эта неделя может стать определяющей для шансов "Ливерпуля" на чемпионство в Премьер-Лиге.
В минувшее воскресенье подопечные Юргена Клоппа сыграли без голов с "Манчестер Юнайтед", и теперь их преимущество во главе таблицы составляет лишь одно очко.
Если к концу недели, сыграв с "Уотфордом" и "Эвертоном", "красным" удастся хотя бы сохранить это одно очко преимущества над "Манчестер Сити", это может открыть дорогу к титулу, считает Каррагер.
"Я по-прежнему считаю, что "Ливерпуль" должен был обыгрывать "Манчестер Юнайтед", однако на дистанции в неделю важнее другие матчи".
"Если к концу этой недели "Ливерпуль" все еще будет во главе лиги, пускай даже с одним очком отрыва, тогда это будет хорошая неделя, поэтому что на этой неделе "Сити" может потерять очки".
"Если "Ливерпулю" удастся пройти "Уотфорд" и "Эвертон", то дальше будет проще из-за отсутствия матчей посреди недели. Если "Ливерпуль" будет на вершине через неделю, то сможет распределить силы на два следующих матча, а затем будет большой международный перерыв".
"Если к 4 марта — на следующий день после дерби с "Эвертоном" — "Ливерпуль" все еще будет на вершине, они окажутся в отличном положении для победы в лиге", — сообщил Каррагер в эфире.
26.02.2019 19:00
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У футболистов воистину год нагрузок за полтора. Каррагеру всего 40 лет, а выглядит как Гиггз.
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Никчёмный игрок никчёмного клуба, а ныне не менее никчёмный эксперт.
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Кэп очевидность. Решающий матч - завтра. В том смысле что проеб смертелен.
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уже определена судьба епт
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с лестером уже была, зб
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Ебучие эксперты, тут каждый матч важен, когда разница в 1 очко
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ван дейк подскользнется
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Капитан очевидность
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