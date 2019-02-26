Каррагер считает эту неделю определяющей для шансов "Ливерпуля" на титул

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что эта неделя может стать определяющей для шансов "Ливерпуля" на чемпионство в Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье подопечные Юргена Клоппа сыграли без голов с "Манчестер Юнайтед", и теперь их преимущество во главе таблицы составляет лишь одно очко.

Если к концу недели, сыграв с "Уотфордом" и "Эвертоном", "красным" удастся хотя бы сохранить это одно очко преимущества над "Манчестер Сити", это может открыть дорогу к титулу, считает Каррагер.

"Я по-прежнему считаю, что "Ливерпуль" должен был обыгрывать "Манчестер Юнайтед", однако на дистанции в неделю важнее другие матчи".

"Если к концу этой недели "Ливерпуль" все еще будет во главе лиги, пускай даже с одним очком отрыва, тогда это будет хорошая неделя, поэтому что на этой неделе "Сити" может потерять очки".

"Если "Ливерпулю" удастся пройти "Уотфорд" и "Эвертон", то дальше будет проще из-за отсутствия матчей посреди недели. Если "Ливерпуль" будет на вершине через неделю, то сможет распределить силы на два следующих матча, а затем будет большой международный перерыв".

"Если к 4 марта — на следующий день после дерби с "Эвертоном" — "Ливерпуль" все еще будет на вершине, они окажутся в отличном положении для победы в лиге", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 26.02.2019 20:11 # akadam
    У футболистов воистину год нагрузок за полтора. Каррагеру всего 40 лет, а выглядит как Гиггз.

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  2. jesus33 26.02.2019 19:51 # jesus33
    Никчёмный игрок никчёмного клуба, а ныне не менее никчёмный эксперт.

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  3. only--liverpool 26.02.2019 19:49 # only--liverpool
    Кэп очевидность. Решающий матч - завтра. В том смысле что проеб смертелен.

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  4. rap-woiska 26.02.2019 19:33 # rap-woiska
    уже определена судьба епт

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  5. lfcynwa 26.02.2019 19:18 # lfcynwa
    с лестером уже была, зб

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  6. dragonishka 26.02.2019 19:10 # dragonishka
    Ебучие эксперты, тут каждый матч важен, когда разница в 1 очко

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  7. januzaj00 26.02.2019 19:02 # januzaj00
    ван дейк подскользнется

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  8. chebrec 26.02.2019 19:01 # chebrec
    Капитан очевидность

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