Фирмино может сыграть с "Уотфордом" в среду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино может сыграть с "Уотфордом", несмотря на вынужденную замену в воскресном матче против "Манчестер Юнайтед".

27-летний бразилец, который принял участие во всех 27 матчах "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, покинул поле "Олд Траффорд" еще в первом тайме, а со стадиона уезжал на костылях.



Фирмино неудачно подвернул лодыжку, однако все обошлось. Роберто точно будет готов к дерби с "Эвертоном" в воскресенье, но, возможно, сыграет уже в среду вечером против "шершней".



"С ним все хорошо. Естественно, нам повезло. Все оказалось не так серьезно, как мы сперва подумали".



"Когда Бобби оказывается на газоне и вынужден покинуть поле, это всегда плохой знак, потому что он довольно крепкий парень".



"Он очень близок к тому, чтобы сыграть в среду, но его шансы на участие в дерби точно будут высоки".



"Поскольку речь про Бобби, я скажу, что он может сыграть с "Уотфордом". Было бы неправильно списывать его со счетов, потому что он идет на поправку очень быстро", — цитирует Клоппа Sky Sports.