Фирмино может сыграть с "Уотфордом" в среду

Роберто Фирмино Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино может сыграть с "Уотфордом", несмотря на вынужденную замену в воскресном матче против "Манчестер Юнайтед".

27-летний бразилец, который принял участие во всех 27 матчах "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, покинул поле "Олд Траффорд" еще в первом тайме, а со стадиона уезжал на костылях.

Фирмино неудачно подвернул лодыжку, однако все обошлось. Роберто точно будет готов к дерби с "Эвертоном" в воскресенье, но, возможно, сыграет уже в среду вечером против "шершней".

"С ним все хорошо. Естественно, нам повезло. Все оказалось не так серьезно, как мы сперва подумали".

"Когда Бобби оказывается на газоне и вынужден покинуть поле, это всегда плохой знак, потому что он довольно крепкий парень".

"Он очень близок к тому, чтобы сыграть в среду, но его шансы на участие в дерби точно будут высоки".

"Поскольку речь про Бобби, я скажу, что он может сыграть с "Уотфордом". Было бы неправильно списывать его со счетов, потому что он идет на поправку очень быстро", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 18:00

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  1. chebrec 26.02.2019 18:35 # chebrec
    Ему до Роналдо как до Китая раком

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  2. umoraaa 26.02.2019 18:10 # umoraaa
    Один из самых бездарных игроков лиги, именно из за него Бразилия позориться на всех ЧМ и ЮА кубков

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  3. keane16 26.02.2019 18:07 # keane16
    Вот кто тупо съехал и решил не позориться, как Салах.

    Шучу, петухи. Видно было, что мог связки оставить на поле ...ещё и по собственной дурости

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  4. firmino9 26.02.2019 18:03 # firmino9
    Позитивная новость)

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  5. mikkiynwa 26.02.2019 18:02 # mikkiynwa
    Безвиза обоссали снова

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