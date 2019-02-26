Почеттино извинился перед Дином

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино публично извинился перед рефери Майком Дином, с которым он повздорил после поражения 2:1 от "Бернли" в субботу.

Напомним, Почеттино буквально набросила на Дина после финального свистка на "Терф Мур". Остыв к пресс-конференции, аргентинский тренер признал, что "перешел черту".



Накануне FA предъявила обвинения Маурисио сразу по двум пунктам — за неподобающее поведение и за использование оскорбительной речи. Свою неправоту Почеттино полностью признает.



"Я признаю свою вину. Посмотрев затем по телевизору на свое поведение, думаю, я должен согласиться с обвинениями FA. В то же время я должен извиниться перед Майком Дином".



"Были мои жалобы обоснованными или нет, я все равно не имею права вести себя подобным образом, и поэтому я хочу извиниться перед Майком Дином и всеми причастными людьми".



"Также я хочу извиниться публично. Принесенные в частном порядке извинения не имеют значения, потому что я повел себя таким образом на публике. Надеюсь, люди поняли, что мое поведение не было слишком плохим, хотя, конечно, есть черта, которую пересекать нельзя".



"Я заступил пальцами на эту черту, но это было уважительно. Я не хотел искать оправданий поражению — просто когда ты начинаешь говорить, твое сердцебиение учащается".



"Конечно, в этом нет никакой пользы моей команде, моему клубу, рефери или мне самому. Я надеюсь, что не повторю эту ошибку. Думаю, умные люди не могут повторять свои ошибки", — цитирует Почеттино Daily Mail.