"Юнайтед" может недосчитаться 10 игроков в матче с "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" рискует недосчитаться сразу 10 игроков первой команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в среду вечером.

Напомним, на последней тренировке "красных дьяволов" перед воскресным матчем против "Ливерпуля" травму получил полузащитник Неманья Матич. В самой же игре со своим заклятым врагом "Юнайтед" потерял с повреждениями Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда.



Быстро исчерпав все свои замены, тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог убрать с поля нападающего Маркуса Рэшфорда, который был вынужден остаться до финального свистка, несмотря на проблемы с лодыжкой.



К этой пятерке могут присоединиться Фил Джонс, Маттео Дармиан, Антонио Валенсия, Антони Мартиаль, а также 17-летний Мейсон Гринвуд, при Сульшере переведенный в первую команду.



"Мы еще не тренировались сегодня, но я особо не ожидаю позитивных новостей, нет. Я не знаю, насколько велик будет наш список потерь. Маттео накануне тренировался, но я не думаю, что он будет готов".



"Рохо примет участие в матче. Насчет Рэшфорда нам нужно будет посмотреть, как проходит лечение. Насчет мышечных травм пока даже рано думать. Вот так".



"Фил приболел на прошлой неделе, поэтому он пропустит какое-то время. К счастью, у нас достаточно большой выбор в центре обороны. Виктор Линделф, Крис Смоллинг и Эрик Байи, — все они готовы", — цитирует Сульшера Sky Sports.