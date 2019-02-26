"Юнайтед" может недосчитаться 10 игроков в матче с "Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" рискует недосчитаться сразу 10 игроков первой команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в среду вечером.
Напомним, на последней тренировке "красных дьяволов" перед воскресным матчем против "Ливерпуля" травму получил полузащитник Неманья Матич. В самой же игре со своим заклятым врагом "Юнайтед" потерял с повреждениями Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда.
Быстро исчерпав все свои замены, тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог убрать с поля нападающего Маркуса Рэшфорда, который был вынужден остаться до финального свистка, несмотря на проблемы с лодыжкой.
К этой пятерке могут присоединиться Фил Джонс, Маттео Дармиан, Антонио Валенсия, Антони Мартиаль, а также 17-летний Мейсон Гринвуд, при Сульшере переведенный в первую команду.
"Мы еще не тренировались сегодня, но я особо не ожидаю позитивных новостей, нет. Я не знаю, насколько велик будет наш список потерь. Маттео накануне тренировался, но я не думаю, что он будет готов".
"Рохо примет участие в матче. Насчет Рэшфорда нам нужно будет посмотреть, как проходит лечение. Насчет мышечных травм пока даже рано думать. Вот так".
"Фил приболел на прошлой неделе, поэтому он пропустит какое-то время. К счастью, у нас достаточно большой выбор в центре обороны. Виктор Линделф, Крис Смоллинг и Эрик Байи, — все они готовы", — цитирует Сульшера Sky Sports.
26.02.2019 15:00
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Последние комментарии:
Как же Джонс заебал, он тупо 70% времени не может играть.
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На своем матче всей жизни они уже не взяли в рот.
Поэтому уже покер для них, могут выдохнуть через задницу.
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В этом и отличие толкового тренера Моура от выскочек типа Сольскьяера. Моур способен грамотно ротировать состав и выиграть весь сезон, а Сольскьяер только 10 шальных матчей, переломав всех игроков.
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Шестьнольси против Маншестьера
да будет битва!
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неужели первое поражение будет)
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а как вы хотели.
играть в такой футбол не только красиво, но и больно.
это не с мауром вату катать
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санчес лукаку, мактоминай, перейра стопудово выйдут
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