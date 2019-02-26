"Юнайтед" может недосчитаться 10 игроков в матче с "Пэлас"

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" рискует недосчитаться сразу 10 игроков первой команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в среду вечером.

Напомним, на последней тренировке "красных дьяволов" перед воскресным матчем против "Ливерпуля" травму получил полузащитник Неманья Матич. В самой же игре со своим заклятым врагом "Юнайтед" потерял с повреждениями Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда.

Быстро исчерпав все свои замены, тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог убрать с поля нападающего Маркуса Рэшфорда, который был вынужден остаться до финального свистка, несмотря на проблемы с лодыжкой.

К этой пятерке могут присоединиться Фил Джонс, Маттео Дармиан, Антонио Валенсия, Антони Мартиаль, а также 17-летний Мейсон Гринвуд, при Сульшере переведенный в первую команду.

"Мы еще не тренировались сегодня, но я особо не ожидаю позитивных новостей, нет. Я не знаю, насколько велик будет наш список потерь. Маттео накануне тренировался, но я не думаю, что он будет готов".

"Рохо примет участие в матче. Насчет Рэшфорда нам нужно будет посмотреть, как проходит лечение. Насчет мышечных травм пока даже рано думать. Вот так".

"Фил приболел на прошлой неделе, поэтому он пропустит какое-то время. К счастью, у нас достаточно большой выбор в центре обороны. Виктор Линделф, Крис Смоллинг и Эрик Байи, — все они готовы", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 743

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dragonishka 26.02.2019 15:25 # dragonishka
    Как же Джонс заебал, он тупо 70% времени не может играть.

    (ответить)

  2. gerrard08 26.02.2019 15:13 # gerrard08
    На своем матче всей жизни они уже не взяли в рот.
    Поэтому уже покер для них, могут выдохнуть через задницу.

    (ответить)

  3. superglor 26.02.2019 15:13 # superglor
    В этом и отличие толкового тренера Моура от выскочек типа Сольскьяера. Моур способен грамотно ротировать состав и выиграть весь сезон, а Сольскьяер только 10 шальных матчей, переломав всех игроков.

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 26.02.2019 15:12 # pistolero-lfc
    Шестьнольси против Маншестьера
    да будет битва!

    (ответить)

  5. mancunia-planet 26.02.2019 15:09 # mancunia-planet
    неужели первое поражение будет)

    (ответить)

  6. superperez101 26.02.2019 15:07 # superperez101
    а как вы хотели.
    играть в такой футбол не только красиво, но и больно.
    это не с мауром вату катать

    (ответить)

  7. mr-tsoy 26.02.2019 15:06 # mr-tsoy
    санчес лукаку, мактоминай, перейра стопудово выйдут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: