Пеллегрини: "Сити" может сделать покер"
Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что его бывший клуб "Манчестер Сити" способен выиграть все четыре трофея в этом сезоне.
В минувший уикенд "горожане" завершили выступление на одном из четырех фронтов, обыграв в финале Кубка Лиги "Челси".
Также "Сити" всего на очко отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", готовится к противостоянию с "Суонси" за путевку в полуфинал Кубка Англии, а в Лиге Чемпионов имеет перевес в один гол после первого матча 1/8 финала с "Шальке-04". По мнению Пеллегрини, покер возможен, но для этого "горожанам" придется играть по жесточайшему графику.
"Сити" набрал хороший ход. Им играть в четвертьфинале Кубка Англии, и я не вижу, почему они смогут не пройти дальше".
"В Лиге Чемпионов они одной ногой в четвертьфинале, потому что я не думаю, что они проиграют дома. И они продолжают сражаться с "Ливерпулем" за титул. Они способны напрячься, чтобы сделать это".
"У тебя просто нет времени, чтобы играть требуемое количество матчей. Конечно, он могут это сделать, но это будет непросто. В футболе все возможно".
"Когда ты продолжаешь выступать во всех соревнованиях, тебе становится все сложнее. Когда я работал в "Сити", и мы продвигались в Лиге Чемпионов, в итоге вылетев от "Барселоны", нам постоянно приходилось откладывать матчи, потому что у тебя просто недостаточно окон посреди недели. Возможно, будет неделя, на которой тебе придется сыграть четыре матча, но покер, конечно, все равно возможен", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.
26.02.2019 13:00
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вангую умышленное расслабление сфинктера в среду от бабки и ко под его любимые "золотые" хYи
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Настоящий куколд - его бывшую пялит другой и успешный альфа-самец а он и рад
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Приятно что Пел до сих пор душой за клуб! Спасибо, ты всегда в наших сердцах!
Покер это конечно почти не реально, но требл впринципе можно оформить.
Come on, City!!!
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Лысый шарлатан и сумасшедшая бабка
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Только травмы могут остановить ход КОРОЛЕЙ.
Если все будут здоровы, то АПЛ, ЛЧ и КА можно уже заканчивать и вручать кубки КОРОЛЯМ.
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Покеру быть
C'MON CITY! C'MON KPACUBO!
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только АПЛ, чисто чтоб не скхузерня!
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CMON! CMON KRACNBO!
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