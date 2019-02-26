Пеллегрини: "Сити" может сделать покер"

Хосеп Гвардиола и Мануэль Пеллегрини Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что его бывший клуб "Манчестер Сити" способен выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

В минувший уикенд "горожане" завершили выступление на одном из четырех фронтов, обыграв в финале Кубка Лиги "Челси".

Также "Сити" всего на очко отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", готовится к противостоянию с "Суонси" за путевку в полуфинал Кубка Англии, а в Лиге Чемпионов имеет перевес в один гол после первого матча 1/8 финала с "Шальке-04". По мнению Пеллегрини, покер возможен, но для этого "горожанам" придется играть по жесточайшему графику.

"Сити" набрал хороший ход. Им играть в четвертьфинале Кубка Англии, и я не вижу, почему они смогут не пройти дальше".

"В Лиге Чемпионов они одной ногой в четвертьфинале, потому что я не думаю, что они проиграют дома. И они продолжают сражаться с "Ливерпулем" за титул. Они способны напрячься, чтобы сделать это".

"У тебя просто нет времени, чтобы играть требуемое количество матчей. Конечно, он могут это сделать, но это будет непросто. В футболе все возможно".

"Когда ты продолжаешь выступать во всех соревнованиях, тебе становится все сложнее. Когда я работал в "Сити", и мы продвигались в Лиге Чемпионов, в итоге вылетев от "Барселоны", нам постоянно приходилось откладывать матчи, потому что у тебя просто недостаточно окон посреди недели. Возможно, будет неделя, на которой тебе придется сыграть четыре матча, но покер, конечно, все равно возможен", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 13:00

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  1. stevie-g- 26.02.2019 13:29 # stevie-g-
    вангую умышленное расслабление сфинктера в среду от бабки и ко под его любимые "золотые" хYи

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  2. aquariusula 26.02.2019 13:26 # aquariusula
    Настоящий куколд - его бывшую пялит другой и успешный альфа-самец а он и рад

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  3. arhangel777 26.02.2019 13:22 # arhangel777
    Приятно что Пел до сих пор душой за клуб! Спасибо, ты всегда в наших сердцах!
    Покер это конечно почти не реально, но требл впринципе можно оформить.
    Come on, City!!!

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  4. chebrec 26.02.2019 13:13 # chebrec
    Лысый шарлатан и сумасшедшая бабка

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  5. jesus33 26.02.2019 13:09 # jesus33
    Только травмы могут остановить ход КОРОЛЕЙ.
    Если все будут здоровы, то АПЛ, ЛЧ и КА можно уже заканчивать и вручать кубки КОРОЛЯМ.

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  6. pistolero-lfc 26.02.2019 13:07 # pistolero-lfc
    Покеру быть
    C'MON CITY! C'MON KPACUBO!

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  7. mancunia-planet 26.02.2019 13:05 # mancunia-planet
    только АПЛ, чисто чтоб не скхузерня!

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  8. lexa-arsenal 26.02.2019 13:02 # lexa-arsenal
    CMON! CMON KRACNBO!

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