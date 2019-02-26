Пеллегрини: "Сити" может сделать покер"

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что его бывший клуб "Манчестер Сити" способен выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

В минувший уикенд "горожане" завершили выступление на одном из четырех фронтов, обыграв в финале Кубка Лиги "Челси".



Также "Сити" всего на очко отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", готовится к противостоянию с "Суонси" за путевку в полуфинал Кубка Англии, а в Лиге Чемпионов имеет перевес в один гол после первого матча 1/8 финала с "Шальке-04". По мнению Пеллегрини, покер возможен, но для этого "горожанам" придется играть по жесточайшему графику.



"Сити" набрал хороший ход. Им играть в четвертьфинале Кубка Англии, и я не вижу, почему они смогут не пройти дальше".



"В Лиге Чемпионов они одной ногой в четвертьфинале, потому что я не думаю, что они проиграют дома. И они продолжают сражаться с "Ливерпулем" за титул. Они способны напрячься, чтобы сделать это".



"У тебя просто нет времени, чтобы играть требуемое количество матчей. Конечно, он могут это сделать, но это будет непросто. В футболе все возможно".



"Когда ты продолжаешь выступать во всех соревнованиях, тебе становится все сложнее. Когда я работал в "Сити", и мы продвигались в Лиге Чемпионов, в итоге вылетев от "Барселоны", нам постоянно приходилось откладывать матчи, потому что у тебя просто недостаточно окон посреди недели. Возможно, будет неделя, на которой тебе придется сыграть четыре матча, но покер, конечно, все равно возможен", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.