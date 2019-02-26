Лукаку готов играть на любой позиции

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что готов играть на любой позиции, где пригодится Оле Гуннару Сульшеру.

С приходом Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" основным центральным нападающим команды стал Маркус Рэшфорд.



Теперь Лукаку выходит на поле лишь для того, чтобы Рэшфорд мог получить передышку, или для игры в качестве флангового нападающего. Обе роли устраивают бельгийца.



"Слева или справа — мне без разницы. Играть за этот клуб — само по себе является честью, поэтому я просто стараюсь изо всех сил, на какой бы позиции ни оказался".



"Если я на правом краю, то буду стараться создавать шансы оттуда, как это было против "Ливерпуля". Если я по центру, то буду стараться забивать голы".



"В конце концов я просто стараюсь помогать своим партнерам по команде и помогать нам добиваться побед. До тех пор, пока тренер хочет меня использовать, я буду стараться изо всех сил на благо команды".



"Сейчас у нас много травм, но мы должны сохранять позитивный настрой. Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы должны уметь побеждать везде", — цитирует Лукаку The Independent.