Лукаку готов играть на любой позиции

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что готов играть на любой позиции, где пригодится Оле Гуннару Сульшеру.

С приходом Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" основным центральным нападающим команды стал Маркус Рэшфорд.

Теперь Лукаку выходит на поле лишь для того, чтобы Рэшфорд мог получить передышку, или для игры в качестве флангового нападающего. Обе роли устраивают бельгийца.

"Слева или справа — мне без разницы. Играть за этот клуб — само по себе является честью, поэтому я просто стараюсь изо всех сил, на какой бы позиции ни оказался".

"Если я на правом краю, то буду стараться создавать шансы оттуда, как это было против "Ливерпуля". Если я по центру, то буду стараться забивать голы".

"В конце концов я просто стараюсь помогать своим партнерам по команде и помогать нам добиваться побед. До тех пор, пока тренер хочет меня использовать, я буду стараться изо всех сил на благо команды".

"Сейчас у нас много травм, но мы должны сохранять позитивный настрой. Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы должны уметь побеждать везде", — цитирует Лукаку The Independent.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 26.02.2019 13:13 # ilovemanutd
    У него талант делать тонкие передачи, как он против Ливерпуля Лингарду пас выдал шикарно. И это был не единственный раз

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  2. ganinilyha 26.02.2019 12:37 # ganinilyha
    Пиздуй в резерв

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  3. chebrec 26.02.2019 12:33 # chebrec
    Универсальный солдат
    Как Ван Дамм

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  4. fanat-united 26.02.2019 12:07 # fanat-united
    В плане отдачи на поле вопросов нет, но летом на выход, в какой ни будь Юве

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