Пеллегрини уверен, что добился бы большего с "Сити", если бы не ФФП

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что его период в "Манчестер Сити" мог бы сложиться еще успешнее, если бы не проблемы клуба с финансовым фейр-плей.

В среду вечером Пеллегрини вместе с "молотобойцами" прибудет на "Этихад", где он отработал три сезона, выиграв Премьер-Лигу и два Кубка Лиги — ровно то, чем на данный момент может похвастать Хосеп Гвардиола.



По словам Мануэля, он мог бы добиться с "горожанами" большего, если бы не наказание, которому подвергся клуб летом 2014 за нарушение правил ФФП. Тогда "Сити" оштрафовали, заставили ограничить зарплатную ведомость и подать урезанную заявку на Лигу Чемпионов.



"То были красивые три года, особенно когда мы выиграли Премьер-Лигу. Мы провели очень успешный сезон — не только потому, что выиграли лигу и кубок, но и потому, что команда забила больше всех голов за сезон в истории английского футбола (этот рекорд "Сити" сам же и побил в прошлом сезоне)".



"Второй год вышел сложнее. Мы финишировали вторым в лиге и не выиграли трофеев, потому что нас наказал УЕФА за нарушение правил ФФП. Мы не смогли укрепить свой состав, а это так важно делать, чтобы продолжать выигрывать трофеи".



"В третьем сезоне мы снова выиграли кубок, а в Лиге Чемпионов уступили "Реалу" только из-за выездного гола. Я был очень счастлив в клубе, а болельщики наслаждались футболом, в который мы играли. У меня остались только хорошие воспоминания", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.