Давид Луис опечален, что "Челси" не сражается за победу в Премьер-Лиге

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что это один из лучших сезонов в его карьере, однако ему тяжело от того, что "синие" не сражаются за победу в Премьер-Лиге.

В преддверии дерби с "Тоттенхэмом" в среду подопечные Маурицио Сарри занимают только шестую позицию в Премьер-Лиги, однако борьба за попадание в топ-4 — это не то, чего хочет Луис, хотя лично своей игрой он доволен.

"Челси" — это та команда, которая должна сражаться за победу в Премьер-Лиге, а сейчас мы слишком далеки от этой цели, поэтому наш настрой уже не тот. Нам важно преодолеть этот шаг".

"Лично для меня это один из лучших сезонов, но это не считается, если моя команда не побеждает. Уж лучше мы победим 5:4 и все будут говорить обо мне, чем я сыграю отлично, а команда не добьется победы", — цитирует Луиса Sky Sports.


Метки Луис, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2019 09:00

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  1. only--liverpool 26.02.2019 09:24 # only--liverpool
    слишком много челси последнее время... за какие заслуги? почему не освещаете вотфорд или волков?

    (ответить)

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