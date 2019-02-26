"Лестер" обратится насчет Брендана Роджерса

В ближайшие дни "Лестер" обратится насчет главного тренера "Селтика" Брендана Роджерса.

Попрощавшись с Клодом Пюэлем в воскресенье после 16 месяцев совместной работы, "лисы" принялись искать нового рулевого. За это время на "Кинг Пауэр" сватали многих специалистов, но фаворитом всегда считался Роджерс.



По информации The Telegraph, 46-летний североирландец открыт к новому испытанию и в любом случае собирался покинуть "Селтик" в конце сезона. "Лестер" лишь может приблизить это событие.



Расторжение контакта Брендана может стоить "лисам" до 7.5 миллионов фунтов, однако есть все шансы, что шотландский гранд согласится на меньшую компенсацию.



В ближайшие дни "Лестер" собирается узнать это наверняка. В случае успеха "лисы" могут обзавестись новым рулевым к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда".