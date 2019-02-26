Лукаку считает Шоу лучшим игроком "Юнайтед" в сезоне

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что защитник Люк Шоу является лучшим игроком "красных дьяволов" в этом сезоне.

Как накануне признался легенда "Юнайтед" Эрик Кантона, он бы отдал награду Игроку Года в команде Оле Гуннара Сульшера полузащитнику Полю Погба, однако Лукаку придерживается другого мнения.



Фаворитом Ромелу является 23-летний Шоу, который сыграл только 19 матчей в прошлом сезоне и не поехал со сборной Англии на ЧМ-2018, но не опустил руки и в этом сезоне добился впечатляющего прогресса.



"Мы общались на протяжении лета. Помню, он присылал мне видео из Нью-Йорка, как он занимается на беговой дорожке. Я в то время находился на Чемпионате Мира в России и на этих видео увидел того, кто настроен вернуться и проявить себя".



"Он забил уже в первом матче сезона против "Лестера" и с тех пор не останавливается. На мой взгляд, Люк Шоу является лучшим игроком в сезоне. Он блестяще выступает с самого начала".



"У него всегда был потенциал, чтобы стать одним из лучших левых защитников мира — еще со времен, когда я играл против него, выступавшего за "Саутгемптон".



"У него были травмы, но теперь он играет регулярно, и я рад за него. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Сейчас невозможно воспринимать Люка как подающего надежды игрока — он достиг возраста, когда стабилен и является игроком топ-уровня. Разве можно хотеть от него чего-то большего?" — цитирует Лукаку Sky Sports.