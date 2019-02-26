Моуриньо ищет клуб без "внутреннего конфликта"

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" в декабре Жозе Моуриньо заявил, что его следующим местом работы будет клуб, где отсутствует "внутренний конфликт".

В первой половине этого сезона португальский тренер, как казалось, настроил всех против себя в клубе — Моуриньо открыто критиковал и игроков, которые не оправдывали его ожиданий, и руководство, которое не обеспечило ему должное усиление.



В эксклюзивном интервью The Telegraph Жозе рассказал, что жаждет вернуться к работе, но на сей раз, наученный горьким опытом, будет тщательнее выбирать себе пристанище.



"Люди привыкли говорить, что поражение — лучший урок. Возможно, в этом есть какая-то правда. Но моя привычка от природы — побеждать. Со мной такое впервые, что я уже 18 месяцев не выигрываю никаких трофеев. Некоторые парни не выигрывают никаких трофеев 18 лет. Я не выигрываю никаких трофеев 18 месяцев".



"Сейчас у меня есть время на размышления и на обдумывание всего. Я постараюсь быть более готовым в своем следующем испытании. Я знаю, что оно где-то на подходе. Пока я не обнаружил оное, потому что не захотел ничего из того, что мне предлагали".



"На своем новом месте работы я не хочу обнаружить внутренний конфликт. Я хочу внутреннюю гармонию. Твой конфликт — только когда ты выходишь в воскресенье на поле против того, кто хочет забрать твои три очка. Вот это момент для конфликта".



"Я хочу работать в клубе, который обладает сложившейся структурой. На протяжении своей карьеры мне довелось поработать во всевозможных обстоятельствах. Успешнее всего я был не благодаря структуре, а благодаря наличию гармонии в структуре", — сообщил Моуриньо.