Аррисабалага извинился за свое поведение в финале Кубка Лиги и был оштрафован

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага извинился за свою выходку в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" и был оштрафован клубом на одну недельную зарплату.

Решив выпустить опытного Вилли Кабальеро вместо Кепы на исходе второго экстра-тайма финального матча, главный тренер "синих" Маурицио Сарри столкнулся с неповиновением своего подопечного.



Аррисабалага отказался уходить с поля и, оставшись на серию пенальти, не смог принести "Челси" трофей. После матча Кепа и Маурицио попытались замять этот инцидент, списав все на недопонимание.



Также на пресс-конференции Сарри подтвердил, что Аррисабалага не будет наказан, однако мнение итальянского специалиста вновь было проигнорировано — клуб наложил на Кепу денежный штраф и заставил принести извинения.



"Я бы очень счастлив сыграть свой первый кубковый финал за "Челси" вчера, и я очень горжусь игрой команды. Я много думал о вчерашних событиях. И хотя это было недопонимание, после размышлений я пришел к выводу, что поступил очень неправильно. Я хочу воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться в целом и лично перед тренером, Вилли, своими партнерами по команде и клубом. Сделав это, теперь я хочу таким же образом извиниться перед фанатами. Это станет для меня уроком, и я приму любое наказание со стороны клуба", — гласит заявление Аррисабалаги.



"Мы с Кепой обсудил этот инцидент. Мы хорошо поговорили. Вчера имело место недопонимание, но теперь он понимает, что его реакция была большой ошибкой. Он извинился передо мной, своими партнерами по команде и клубом. Если клуб захочет, то может его наказать в соответствии с клубными правилами, но для меня эта тема теперь закрыта. Наша команда показала крайне позитивную игру, и жаль, что этот инцидент омрачил наши старания в финале, где мы дали сопернику бой. Нужно оставить все это позади и сосредоточиться на следующем матче", — сообщил Сарри.