Абу Диаби завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" Абу Диаби объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 32 лет.

Диаби прочили звездное будущее и сравнивали с легендарным Патриком Виейра, когда он переходил к "канонирам" из "Осера" в 2006 году. Однако многочисленные травмы помешали Абу реализовать свой потенциал.



Переломным моментом в карьере экс-игрока сборной Франции можно считать перелом лодыжки в мае 2006. Тогда Диаби перенес три операции и впоследствии лишь проблесками демонстрировал свой талант, дольше находясь в лазарете, чем играя.



За восемь с половиной лет в команде Арсена Венгера полузащитник сыграл 124 матча в рамках Премьер-Лиги, включая лишь 16 в своих четырех последних сезонах на "Эмирейтс".



В 2015 году Диаби ушел свободным агентом из "Арсенала" в "Марсель", но проблемы со здоровьем от него никуда не делись. В 2017 году Абу вновь остался без клуба и некоторое время самостоятельно работал над своим восстановление, но в итоге решил оставить эти попытки и сегодня в эфире RMC Sport объявил, что вешает бутсы на гвоздь.



