Кантона считает Погба Игроком Года в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона считает, что полузащитник Поль Погба является его выбором на звание лучшего игрока сезона у "красных дьяволов".

По словам Кантона, до прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" в декабре он просто не мог выделить какого-то одного игрока. Эрик находится под впечатлением от того, как преобразился его соотечественник Погба после увольнения Жозе Моуриньо.



"До прихода Оле для меня не существовало лучшего игрока. Было очевидно, что они не получают удовольствия от футбола".



"Но стоило Оле прийти, как стало видно, что каждый хочет получать мяч, каждый двигается, наслаждается игрой и хочет забивать — теперь они играют с большим удовольствием и наслаждением".



"Сейчас Поль Погба великолепен. Оле нашел правильную позицию для него, он обладает отличным видением поля и отличным пасом, он может забивать и ассистировать, он организует игру и обороняется".



"Он дирижирует игрой и выглядит опасно каждый раз, как получает мяч. Когда мяч у него, случиться может всякое".



"Он не меняет свою прическу с момента прихода Оле. Может быть, Оле заставил Погба понять, что приоритет — это игра в футбол".



"В первую очередь ты должен быть хорош на поле, а уже затем можешь подумать о других вещах. Это не есть хорошо, когда ты теряешь концентрацию от того, что думаешь о своей прическе больше, чем о своей игре".



"Люди любят или не любят игроков, исходя из того, что те делают на поле. Если они забивают голы и выигрывают трофеи, тогда могут позволить себе менять прически — это не проблема. Но на первом месте должен быть футбол", — сообщил Кантона Paddy Power.