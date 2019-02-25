Далот надеется провести в "Юнайтед" много лет

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот заявил, что хочет провести на "Олд Траффорд" много лет.

Далот прибыл к "красным дьяволам" из "Порту" прошлым летом по инициативе Жозе Моуриньо, который в декабре покинул пост главного тренера "Юнайтед".



19-летний португалец считался одним из любимчиков Моуриньо, однако уход Жозе из клуба не заставит Диогу сделать то же самое.



"Этот сезон меня многому научил. Думаю, его первая часть вышла сложной, потому что у меня были травмы, и я приступил к полноценным тренировкам только в декабре".



"Это урок для меня, и я продолжу учиться до конца сезона. Я научился быть более стойким духом, и ситуация, когда ты получаешь травму, остаешься вне игры и снова возвращаешься в форму, меня больше не страшит. Это большое достижение для меня, и я думаю, мои дела идут довольно неплохо".



"Я наслаждаюсь этим. Я знал, что мне будет сложно, когда переходил в этот клуб. На моей позиции есть хорошие игроки, и я могу учиться у них. Думаю, я смогу играть здесь много, много лет", — сообщил Далот Sky Sports.