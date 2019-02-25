FA предъявила обвинения Почеттино за конфликт с Дином

Маурисио Почеттино Главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино были предъявлены обвинения за перепалку с рефери Майком Дином после матча Премьер-Лиги против "Бернли".

Один из двух своих своих голов в субботнем матче на "Терф Мур" "бордовые" забили после углового, который был назначен ошибочно. Разочарованный этим фактом, а также итоговым результатом (2:1) Почеттино попытался предъявить свои претензии Дину после финального свистка.

Однако Майк смог постоять за себя, лишь усилив гневную реакцию Маурисио. Аргентинского специалиста пришлось буквально оттаскивать от рефери.

Успокоившись, Почеттино признал, что превысил рамки дозволенного и должен извиниться. Однако для FA его раскаяния оказалось мало.

Теперь Маурисио грозит дисквалификация, предполагает Daily Mail. В адрес наставника "шпор" были выдвинуты обвинения сразу по двум пунктам — за неподобающее поведение и за оскорбительную речь.

Почеттино надлежит ответить Ассоциации до вечера 28 февраля. Что касается Дина, то ранее днем он был снят с роли четвертого арбитра в матче между "Челси" и "Тоттенхэмом" посреди недели.


Метки Бернли, Дин, Почеттино, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. butch 25.02.2019 21:22 # butch
    интересно фа понимает, что поддержкой своих тупорылых судей хоронит апл и сборную, этих мудаков уже и не зовут никуда

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  2. narcot 25.02.2019 21:19 # narcot
    опять куры под шконарём

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  3. pistolero-lfc 25.02.2019 21:11 # pistolero-lfc
    Собирают деньги на выплату штрафа за трансферный бан Шестьнольси

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