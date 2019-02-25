FA предъявила обвинения Почеттино за конфликт с Дином

Главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино были предъявлены обвинения за перепалку с рефери Майком Дином после матча Премьер-Лиги против "Бернли".

Один из двух своих своих голов в субботнем матче на "Терф Мур" "бордовые" забили после углового, который был назначен ошибочно. Разочарованный этим фактом, а также итоговым результатом (2:1) Почеттино попытался предъявить свои претензии Дину после финального свистка.



Однако Майк смог постоять за себя, лишь усилив гневную реакцию Маурисио. Аргентинского специалиста пришлось буквально оттаскивать от рефери.



Успокоившись, Почеттино признал, что превысил рамки дозволенного и должен извиниться. Однако для FA его раскаяния оказалось мало.



Теперь Маурисио грозит дисквалификация, предполагает Daily Mail. В адрес наставника "шпор" были выдвинуты обвинения сразу по двум пунктам — за неподобающее поведение и за оскорбительную речь.



Почеттино надлежит ответить Ассоциации до вечера 28 февраля. Что касается Дина, то ранее днем он был снят с роли четвертого арбитра в матче между "Челси" и "Тоттенхэмом" посреди недели.