"Лестер" изучает кандидатуры Мартинеса, Бенитеса, Леннона и Эллардайса
Роберто Мартинес, Рафаэль Бенитес, Нил Леннон и Сэм Эллардайс пополнили число претендентов на вакантную позицию главного тренера "Лестера".
Напомним, накануне клуб с "Кинг Пауэр" официально объявил о расставании с Клодом Пюэлем, который провел на своем посту 16 месяцев, но лишился работы, не сумев выиграть ни одного матча в 2019 году.
В статус фаворита на место нового рулевого "лис" был возведен Брендан Роджерс, однако убедить его бросить "Селтик" посреди сезона было бы затруднительно.
По информации Sky Sports, в шорт-листе "Лестера" также значатся испанцы Мартинес и Бенитес, но у обоих в данный момент есть работа — в отличие от Эллардайса и Леннона. Последний, к слову, выступал за "лис" как игрок с 1996 по 2000 год.
В "Лестере" уверены, что их клуб будет привлекателен для специалистов высшего калибра, но если заполучить такого тренера посреди сезона не удастся, "лисы" готовы рассмотреть вариант с назначением временщика до конца сезона.
25.02.2019 20:00
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Последние комментарии:
временщик нужен,свой. типа Оле)))
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какая-то помойка в голове у руководителей, ставить в один ряд мартинеса проповедующего тотальный футбол и шизофреника эллардайса с его представлениями о футболе из 19 века это просто маразм.
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Мауриньо свободен !
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