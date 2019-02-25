"Лестер" изучает кандидатуры Мартинеса, Бенитеса, Леннона и Эллардайса

Роберто Мартинес, Рафаэль Бенитес, Нил Леннон и Сэм Эллардайс пополнили число претендентов на вакантную позицию главного тренера "Лестера".

Напомним, накануне клуб с "Кинг Пауэр" официально объявил о расставании с Клодом Пюэлем, который провел на своем посту 16 месяцев, но лишился работы, не сумев выиграть ни одного матча в 2019 году.



В статус фаворита на место нового рулевого "лис" был возведен Брендан Роджерс, однако убедить его бросить "Селтик" посреди сезона было бы затруднительно.



По информации Sky Sports, в шорт-листе "Лестера" также значатся испанцы Мартинес и Бенитес, но у обоих в данный момент есть работа — в отличие от Эллардайса и Леннона. Последний, к слову, выступал за "лис" как игрок с 1996 по 2000 год.



В "Лестере" уверены, что их клуб будет привлекателен для специалистов высшего калибра, но если заполучить такого тренера посреди сезона не удастся, "лисы" готовы рассмотреть вариант с назначением временщика до конца сезона.