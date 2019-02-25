"Лестер" изучает кандидатуры Мартинеса, Бенитеса, Леннона и Эллардайса

Сэм Эллардайс Роберто Мартинес, Рафаэль Бенитес, Нил Леннон и Сэм Эллардайс пополнили число претендентов на вакантную позицию главного тренера "Лестера".

Напомним, накануне клуб с "Кинг Пауэр" официально объявил о расставании с Клодом Пюэлем, который провел на своем посту 16 месяцев, но лишился работы, не сумев выиграть ни одного матча в 2019 году.

В статус фаворита на место нового рулевого "лис" был возведен Брендан Роджерс, однако убедить его бросить "Селтик" посреди сезона было бы затруднительно.

По информации Sky Sports, в шорт-листе "Лестера" также значатся испанцы Мартинес и Бенитес, но у обоих в данный момент есть работа — в отличие от Эллардайса и Леннона. Последний, к слову, выступал за "лис" как игрок с 1996 по 2000 год.

В "Лестере" уверены, что их клуб будет привлекателен для специалистов высшего калибра, но если заполучить такого тренера посреди сезона не удастся, "лисы" готовы рассмотреть вариант с назначением временщика до конца сезона.


Метки Лестер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 20:00

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  1. mancunia-planet 25.02.2019 20:21 # mancunia-planet
    временщик нужен,свой. типа Оле)))

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  2. cunningham 25.02.2019 20:07 # cunningham
    какая-то помойка в голове у руководителей, ставить в один ряд мартинеса проповедующего тотальный футбол и шизофреника эллардайса с его представлениями о футболе из 19 века это просто маразм.

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  3. vals1702 25.02.2019 20:05 # vals1702
    Мауриньо свободен !

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