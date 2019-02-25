Моуриньо испытывает двойственные чувства по поводу выходки Кепы

Кепа Аррисабалага Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо признался, что испытывает двойственные чувства по поводу выходки голкипера "синих" Кепы Аррисабалаги в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Отказавшись покидать поле "Уэмбли" перед серией пенальти, в итоге проигранной "синими", Аррисабалага поставил и своего наставника Маурицио Сарри, и своего одноклубника Вилли Кабальеро, готовившегося вступить в игру, в крайне неловкое положение.

Моуриньо сочувствует Сарри, который столкнулся с неповиновением подопечного, но одновременно понимает, почему Кепа не хотел уходить.

"К счастью, я сам никогда никогда не сталкивался с подобным в своей карьере, нет".

"Думаю, с одной стороны, голкипер хотел проявить свой характер, свою уверенность. Он словно говорил: "Я здесь, я хочу отражать пенальти, и я уверен, что сделаю это". И мне это нравится".

"Но что мне не нравится, так это ситуация, в которую он поместил своего тренера, весь штаб и одного из своих одноклубников, который был готов вступить в игру. Это очень уязвимая ситуация".

"В конечном счете мы увидели, что Кабальеро оказался в совершенном замешательстве. Это печалит меня, потому что это очень запутанная ситуация", — сообщил Моуриньо DAZN.


Метки Аррисабалага, Кубок Лиги, Манчестер Сити, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 18:00

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  1. quavo 25.02.2019 18:24 # quavo
    Сгноить в резерве дыркача

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  2. liverfun 25.02.2019 18:16 # liverfun
    когда тренер говорит, что меняет тебя - ты уходишь на замену, нравится тебе это или нет, все просто. тренер - это босс, он главный и отвечает за результат.
    по итогу еще и отмазывать пришлось этого дурачка

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  3. jack-willsher 25.02.2019 18:13 # jack-willsher
    кто бы не тренил муму сасайтед они всегда будут играть против ливера двухэтажным автобусом. даже на олд трахорде. позор!!!

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  4. jack-willsher 25.02.2019 18:12 # jack-willsher
    кто бы не тренил муму сасайтед они всегда будут играть против ливера двухэтажным автобусом. даже на олд трахорде. позор!!!

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  5. makeewadim 25.02.2019 18:11 # makeewadim
    Хотя Луис его предупреждал: Иди! Всё равно я попаду в штангу.

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  6. ray-black 25.02.2019 18:08 # ray-black
    Чего тут думать. Когда игроки начинают сами решать уходить им с поля или нет, то тут все понятно. челсовские крысы откровенно сливают очередного физрука.

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