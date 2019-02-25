Моуриньо испытывает двойственные чувства по поводу выходки Кепы

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо признался, что испытывает двойственные чувства по поводу выходки голкипера "синих" Кепы Аррисабалаги в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Отказавшись покидать поле "Уэмбли" перед серией пенальти, в итоге проигранной "синими", Аррисабалага поставил и своего наставника Маурицио Сарри, и своего одноклубника Вилли Кабальеро, готовившегося вступить в игру, в крайне неловкое положение.



Моуриньо сочувствует Сарри, который столкнулся с неповиновением подопечного, но одновременно понимает, почему Кепа не хотел уходить.



"К счастью, я сам никогда никогда не сталкивался с подобным в своей карьере, нет".



"Думаю, с одной стороны, голкипер хотел проявить свой характер, свою уверенность. Он словно говорил: "Я здесь, я хочу отражать пенальти, и я уверен, что сделаю это". И мне это нравится".



"Но что мне не нравится, так это ситуация, в которую он поместил своего тренера, весь штаб и одного из своих одноклубников, который был готов вступить в игру. Это очень уязвимая ситуация".



"В конечном счете мы увидели, что Кабальеро оказался в совершенном замешательстве. Это печалит меня, потому что это очень запутанная ситуация", — сообщил Моуриньо DAZN.