Моуриньо испытывает двойственные чувства по поводу выходки Кепы
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо признался, что испытывает двойственные чувства по поводу выходки голкипера "синих" Кепы Аррисабалаги в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
Отказавшись покидать поле "Уэмбли" перед серией пенальти, в итоге проигранной "синими", Аррисабалага поставил и своего наставника Маурицио Сарри, и своего одноклубника Вилли Кабальеро, готовившегося вступить в игру, в крайне неловкое положение.
Моуриньо сочувствует Сарри, который столкнулся с неповиновением подопечного, но одновременно понимает, почему Кепа не хотел уходить.
"К счастью, я сам никогда никогда не сталкивался с подобным в своей карьере, нет".
"Думаю, с одной стороны, голкипер хотел проявить свой характер, свою уверенность. Он словно говорил: "Я здесь, я хочу отражать пенальти, и я уверен, что сделаю это". И мне это нравится".
"Но что мне не нравится, так это ситуация, в которую он поместил своего тренера, весь штаб и одного из своих одноклубников, который был готов вступить в игру. Это очень уязвимая ситуация".
"В конечном счете мы увидели, что Кабальеро оказался в совершенном замешательстве. Это печалит меня, потому что это очень запутанная ситуация", — сообщил Моуриньо DAZN.
25.02.2019 18:00
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Сгноить в резерве дыркача
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когда тренер говорит, что меняет тебя - ты уходишь на замену, нравится тебе это или нет, все просто. тренер - это босс, он главный и отвечает за результат.
по итогу еще и отмазывать пришлось этого дурачка
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кто бы не тренил муму сасайтед они всегда будут играть против ливера двухэтажным автобусом. даже на олд трахорде. позор!!!
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кто бы не тренил муму сасайтед они всегда будут играть против ливера двухэтажным автобусом. даже на олд трахорде. позор!!!
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Хотя Луис его предупреждал: Иди! Всё равно я попаду в штангу.
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Чего тут думать. Когда игроки начинают сами решать уходить им с поля или нет, то тут все понятно. челсовские крысы откровенно сливают очередного физрука.
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