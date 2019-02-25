Майк Дин снят с матча "Челси" — "Тоттенхэм"

Рефери Майк Дин был отстранен от работы на матче между "Челси" и "Тоттенхэмом" в среду, где ему была отведена роль четвертого арбитра.

Напомним, в минувшую субботу Дин был главным арбитром на матче "Бернли" — "Тоттенхэм". Наставник "шпор" Маурисио Почеттино крупно повздорил с Майком после финального свистка, хотя впоследствии признал, что "перешел черту" и должен извиниться.



Почеттино все еще находится под угрозой дисквалификации, однако английская пресса предполагает, что Дин мог сказать что-то нехорошее в адрес аргентинского тренера.



Пока Маурисио ожидает, обвинит ли его FA в неподобающем поведении, решением судейского корпуса (Professional Game Match Officials Board) Дин был снят с предстоящего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



Данное решение PGMOL можно трактовать двояко: и как наказание Дина, и как желание избежать встречи Майка с Почеттино.