Де Брюйне: "Станем величайшей командой всех времен, если сделаем покер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его команда станет лучшей за все времена, если вдруг сможет выиграть четыре трофея в этом сезоне.

До финала Кубка Лиги Де Брюйне говорил, что для "горожан" будет "практически невозможно" преуспеть на всех четырех фронтах.



После победы в серии пенальти над "Челси" и завоевания первого трофея Кевин не изменил своего мнения, но если чудо вдруг произойдет, "Сити" затмит "Манчестер Юнайтед", сделавший требл в 1999 году.



"Насколько возможен покер? Практически невозможен. Но мы постараемся выиграть как можно больше матчей. Если тебе удастся выиграть все трофеи, ты должен восприниматься как величайшая команда всех времен, потому что пока этого никто не делал. Однако мы не думаем об этом".



"Мы хотим выигрывать как можно больше, не думая о покере. Если мы выиграем три из них и доберемся до финала Лиги Чемпионов, тогда, возможно, мы поговорим об этом. Но до тех пор ни в коем случае!" — сообщил Де Брюйне Sky Sports.