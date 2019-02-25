Де Брюйне: "Станем величайшей командой всех времен, если сделаем покер"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его команда станет лучшей за все времена, если вдруг сможет выиграть четыре трофея в этом сезоне.

До финала Кубка Лиги Де Брюйне говорил, что для "горожан" будет "практически невозможно" преуспеть на всех четырех фронтах.

После победы в серии пенальти над "Челси" и завоевания первого трофея Кевин не изменил своего мнения, но если чудо вдруг произойдет, "Сити" затмит "Манчестер Юнайтед", сделавший требл в 1999 году.

"Насколько возможен покер? Практически невозможен. Но мы постараемся выиграть как можно больше матчей. Если тебе удастся выиграть все трофеи, ты должен восприниматься как величайшая команда всех времен, потому что пока этого никто не делал. Однако мы не думаем об этом".

"Мы хотим выигрывать как можно больше, не думая о покере. Если мы выиграем три из них и доберемся до финала Лиги Чемпионов, тогда, возможно, мы поговорим об этом. Но до тех пор ни в коем случае!" — сообщил Де Брюйне Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 16:00

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  1. chebrec 25.02.2019 17:23 # chebrec
    Дебил мля

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  2. idalgo 25.02.2019 16:34 # idalgo
    полупокер - это максимум для них.весной сдуются как обычно

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  3. xin 25.02.2019 16:25 # xin
    Сильная мотивация у них - "затмить МЮ 1999 года". Сразу видно, кто крошечный клуб в Манчестере.

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  4. pistolero-lfc 25.02.2019 16:22 # pistolero-lfc
    0
    0 Финалов ЛЧ
    0

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  5. danny949494 25.02.2019 16:22 # danny949494
    Почему бы и нет.

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  6. martingor 25.02.2019 16:02 # martingor
    Смотри Кевин ,а то от таких слов может треснуть срака как она треснула у Безвиза и станешь таким же долбоебом оно тебе надо

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  7. sir-alex-67 25.02.2019 16:01 # sir-alex-67
    пздц наивный

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