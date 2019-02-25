Кейн уверен, что "Тоттенхэм" отреагирует на поражение от "Бернли"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что его команда не развалится после неожиданного поражения от "Бернли" в субботу 2:1.

Разочарованный поражением на "Терф Мур", главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино признал, что теперь его команда лишилась реальных шансов на титул Премьер-Лиги.



Кейн тоже жалеет об упущенной возможности подвергнуть дополнительному давлению "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако выбрасывать белый флаг не спешит.



"Естественно, это была большая возможность для нас набрать три очка и чуть приблизиться к вершине. Жаль, что нам этого не удалось. Нам требовалось перейти на более высокую передачу, но мы ее не обнаружили".



"Нужно быть реалистами. Впереди тяжелая неделя, поэтому мы должны встряхнуться и быть готовыми. А эту большую возможность мы упустили, и нам очень жаль".



"Нам нужно забыть об этом. Мы еще ничего не проиграли. Теперь люди, наверное, наверное скажут, что в чемпионской гонке осталось две команды, но это не наша проблема. Мы должны волноваться только насчет самих себя. Сегодня мы расстроены, но мы постараемся как можно быстрее реабилитироваться".



"Нашей команде не нравится искать оправдания, но последние два года мы играем на выезде, и это тяжело. Но что поделать".



"Мы все еще сражаемся в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, поэтому мы в хорошем положении. Мы делаем это уже несколько лет, и давайте посмотрим, удастся ли нам выйти на новый уровень", — цитирует Кейна Sky Sports.