Мойес может вернуться к работе благодаря увольнению Пюэля

Увольнение Клода Пюэля из "Лестера" может помочь Дэвиду Мойесу вернуться к тренерской работе — причем не обязательно на "Кинг Пауэр".

Напомним, накануне — на следующий день после домашнего поражения 1:4 от "Кристал Пэлас" — "лисы" объявили о расставании с Пюэлем.



Фаворитом на роль нового наставника "Лестера" считается Брендан Роджерс, однако главный тренер "Селтика" очень холодно отреагировал на слухи, сватающие его назад в Премьер-Лигу.



За этой ситуацией внимательно следит Мойес, который находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Вест Хэм".



По информации beIN Sports, Дэвид заинтересован в работе с "Лестером", тогда как Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что 55-летний шотландец может заменить Роджерса в "Селтике", если Брендан все-таки отправится в "Лестер".



Достоверно известно, что в прошлом "Селтик" уже интересовался Мойесом, который является уроженцем Глазго и с 1980 по 1983 выступал в Паркхед как игрок.