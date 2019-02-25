Невилл предупредил МЮ насчет "бунта", если Сульшер не получит работу

Эксперт Sky Sports Гари Невилл предупредил "Манчестер Юнайтед", что назначение кого-либо другого постоянным главным тренером, кроме Оле Гуннара Сульшера, обернется бунтом игроков и болельщиков.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" игроки "красных дьяволов" в очередной раз показали, что готовы биться за своего норвежского тренера, выкладываясь на полную катушку и рискуя собственным здоровьем при яростной поддержке трибун.



Несмотря на ничью 0:0, статистика Оле Гуннара в качестве временного рулевого более чем впечатляет — 11 побед в 14 матчах. По мнению Невилла, все идет к тому, что Сульшер становится безальтернативным выбором для клуба.



"Я не думаю, что можно отдать эту работу кому-либо другому, иначе будет бунт. Болельщики поют его имя. Думаю, его назначение очень близко — я не представляю себе, что клуб не сделает этого".



"Во втором тайме мы многое узнали о настроении в клубе. Три месяца назад болельщики скандировали: "Атаковать, атаковать, атаковать". А сегодня весь второй тайм они скандировали имя Оле Гуннара Сульшера".



"Настроение совершено изменилось, и нынешняя атмосфера — одна из лучших, что я видел на "Олд Траффорд" за последние годы. И это при том, что матч закончился 0:0! Забей "Манчестер Юнайтед", это было бы невероятно", — сообщил Невилл в эфире.