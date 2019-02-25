Невилл предупредил МЮ насчет "бунта", если Сульшер не получит работу

Оле Гуннар Сульшер Эксперт Sky Sports Гари Невилл предупредил "Манчестер Юнайтед", что назначение кого-либо другого постоянным главным тренером, кроме Оле Гуннара Сульшера, обернется бунтом игроков и болельщиков.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" игроки "красных дьяволов" в очередной раз показали, что готовы биться за своего норвежского тренера, выкладываясь на полную катушку и рискуя собственным здоровьем при яростной поддержке трибун.

Несмотря на ничью 0:0, статистика Оле Гуннара в качестве временного рулевого более чем впечатляет — 11 побед в 14 матчах. По мнению Невилла, все идет к тому, что Сульшер становится безальтернативным выбором для клуба.

"Я не думаю, что можно отдать эту работу кому-либо другому, иначе будет бунт. Болельщики поют его имя. Думаю, его назначение очень близко — я не представляю себе, что клуб не сделает этого".

"Во втором тайме мы многое узнали о настроении в клубе. Три месяца назад болельщики скандировали: "Атаковать, атаковать, атаковать". А сегодня весь второй тайм они скандировали имя Оле Гуннара Сульшера".

"Настроение совершено изменилось, и нынешняя атмосфера — одна из лучших, что я видел на "Олд Траффорд" за последние годы. И это при том, что матч закончился 0:0! Забей "Манчестер Юнайтед", это было бы невероятно", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 13:00

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  1. edvinman-utd 25.02.2019 14:04 # edvinman-utd
    Оставьте Сульшер, Фелан и Кэррик

    (ответить)

  2. chr1s8rown 25.02.2019 14:04 # chr1s8rown
    Трусливая ничейка в унитазе - достижение.
    Оруу

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  3. largo-winch 25.02.2019 13:02 # largo-winch
    Верните нам Луи ван Галя!

    Армия Луи Ван Галя!
    Армия Луи Ван Галя!

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