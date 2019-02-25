Юрген Клопп ощущает давление

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что давление на его команду возросло после ничейного результата против "Манчестер Юнайтед".

Сыграв на 0:0 против "Юнайтед" и сравнявшись с "Манчестер Сити" по количеству проведенных матчей, теперь "Ливерпуль" имеет только одно очко преимущества во главе Премьер-Лиги — любая следующая осечка грозит мерсисайдцам потерей лидерства. Клопп ощущает давление, но не воспринимает это как проблему.



"Конечно, давление есть. Вообще-то, с моей точки зрения, это позитивное давление, но играю не я — я лишь сижу здесь и говорю глупые вещи, поэтому мне легко рассуждать".



"Все мы должны научиться вести себя в подобных ситуациях. Сердце и душа этого клуба — это страсть, и мы должны выражать ее".



"В среду нас ждет очередной матч (против "Уотфорда"), а затем будет дерби, что всегда очень эмоционально и дает возможность показать свою страсть".



"В последних матчах у нас многовато ничейных результатов, но мы все равно там, где находимся, поэтому давайте продолжать".



"Люди могут сказать: "Манчестер Сити" выступает лучше". Но мы не сравниваем себя с ними, потому что должны набирать очки по-своему".



"Есть различные пути к успеху, и пока что мы успешны. Это 100 процентов", — цитирует Клоппа Sky Sports.