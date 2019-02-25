Юрген Клопп ощущает давление
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что давление на его команду возросло после ничейного результата против "Манчестер Юнайтед".
Сыграв на 0:0 против "Юнайтед" и сравнявшись с "Манчестер Сити" по количеству проведенных матчей, теперь "Ливерпуль" имеет только одно очко преимущества во главе Премьер-Лиги — любая следующая осечка грозит мерсисайдцам потерей лидерства. Клопп ощущает давление, но не воспринимает это как проблему.
"Конечно, давление есть. Вообще-то, с моей точки зрения, это позитивное давление, но играю не я — я лишь сижу здесь и говорю глупые вещи, поэтому мне легко рассуждать".
"Все мы должны научиться вести себя в подобных ситуациях. Сердце и душа этого клуба — это страсть, и мы должны выражать ее".
"В среду нас ждет очередной матч (против "Уотфорда"), а затем будет дерби, что всегда очень эмоционально и дает возможность показать свою страсть".
"В последних матчах у нас многовато ничейных результатов, но мы все равно там, где находимся, поэтому давайте продолжать".
"Люди могут сказать: "Манчестер Сити" выступает лучше". Но мы не сравниваем себя с ними, потому что должны набирать очки по-своему".
"Есть различные пути к успеху, и пока что мы успешны. Это 100 процентов", — цитирует Клоппа Sky Sports.
25.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
при ротировании зато нету давления
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вот и давление тоттенхема подьехало? неждали?) а оно есть!))
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