Луис: "Говорил Кепе, что мы должны уважать решение тренера"
Защитник "Челси" Давид Луис признался, что советовал голкиперу Кепе Аррисабалаги подчиниться решению главного тренера Маурицио Сарри и уйти с поля в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
После упущенного в серии пенальти трофея Аррисабалага и Сарри списали возникший у них перед окончанием второго экстра-тайма конфликт на недопонимание. Маурицио подтвердил, что хотел заменить Кепу, думая, что тот травмирован.
Давид Луис ближе всех располагался к 24-летнему испанцу и пытался уговорить того уйти с поля, однако Кепа не послушался и его.
"Я просто сказал ему, что мы должны уважать решение тренера. Но я не знаю, хотел тренер заменить его из-за травмы или по тактическим соображениям".
"Думаю, тренеру показалось, что Кепа получил травму, и поэтому он захотел его поменять. Они не поняли друг друга".
"Кепа сказал нам, что с ним все хорошо. Он был в порядке. Иногда во время игры тебе некогда объяснять некоторые вещи, и это нормально", — сообщил Луис Sky Sports.
25.02.2019 11:00
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Если так, то Луиз выбывает из крысиного списка)
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Купите ещё пару 23 летних выскочек за 150-200 лямов и тогда они вообще на куй тренера слать будут хоть каждый день. Печально смотреть, что у Сарри в команде откровенный бардак
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Кепа: "Мне, наверно, нужно пойти, тренер меня меняет".
Луиз: "Ты мужик или нет? Плюнь на него!"
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