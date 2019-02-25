Луис: "Говорил Кепе, что мы должны уважать решение тренера"

Давид Луис и Кепа Аррисабалага Защитник "Челси" Давид Луис признался, что советовал голкиперу Кепе Аррисабалаги подчиниться решению главного тренера Маурицио Сарри и уйти с поля в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

После упущенного в серии пенальти трофея Аррисабалага и Сарри списали возникший у них перед окончанием второго экстра-тайма конфликт на недопонимание. Маурицио подтвердил, что хотел заменить Кепу, думая, что тот травмирован.

Давид Луис ближе всех располагался к 24-летнему испанцу и пытался уговорить того уйти с поля, однако Кепа не послушался и его.

"Я просто сказал ему, что мы должны уважать решение тренера. Но я не знаю, хотел тренер заменить его из-за травмы или по тактическим соображениям".

"Думаю, тренеру показалось, что Кепа получил травму, и поэтому он захотел его поменять. Они не поняли друг друга".

"Кепа сказал нам, что с ним все хорошо. Он был в порядке. Иногда во время игры тебе некогда объяснять некоторые вещи, и это нормально", — сообщил Луис Sky Sports.


Метки Аррисабалага, Кубок Лиги, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 11:00

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  1. yela 25.02.2019 12:17 # yela
    Если так, то Луиз выбывает из крысиного списка)

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  2. newiskander 25.02.2019 11:36 # newiskander
    Купите ещё пару 23 летних выскочек за 150-200 лямов и тогда они вообще на куй тренера слать будут хоть каждый день. Печально смотреть, что у Сарри в команде откровенный бардак

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  3. ofori-twumasi 25.02.2019 11:33 # ofori-twumasi
    Кепа: "Мне, наверно, нужно пойти, тренер меня меняет".
    Луиз: "Ты мужик или нет? Плюнь на него!"

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  4. raimbek1 25.02.2019 11:08 # raimbek1
    Норм переобулся мразь кудрявая

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  5. moneymaker 25.02.2019 11:05 # moneymaker
    Сначала закрывает рот
    Потом даёт интервью

    Типикал пенс

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  6. chebrec 25.02.2019 11:01 # chebrec
    Кепарик мля

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