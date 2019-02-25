Луис: "Говорил Кепе, что мы должны уважать решение тренера"

Защитник "Челси" Давид Луис признался, что советовал голкиперу Кепе Аррисабалаги подчиниться решению главного тренера Маурицио Сарри и уйти с поля в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

После упущенного в серии пенальти трофея Аррисабалага и Сарри списали возникший у них перед окончанием второго экстра-тайма конфликт на недопонимание. Маурицио подтвердил, что хотел заменить Кепу, думая, что тот травмирован.



Давид Луис ближе всех располагался к 24-летнему испанцу и пытался уговорить того уйти с поля, однако Кепа не послушался и его.



"Я просто сказал ему, что мы должны уважать решение тренера. Но я не знаю, хотел тренер заменить его из-за травмы или по тактическим соображениям".



"Думаю, тренеру показалось, что Кепа получил травму, и поэтому он захотел его поменять. Они не поняли друг друга".



"Кепа сказал нам, что с ним все хорошо. Он был в порядке. Иногда во время игры тебе некогда объяснять некоторые вещи, и это нормально", — сообщил Луис Sky Sports.