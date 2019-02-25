Фирмино уезжал с "Олд Траффорд" на костылях

"Ливерпуль" рискует лишиться на продолжительное время нападающего Роберто Фирмино, который покидал "Олд Траффорд" после матча против "Манчестер Юнайтед" на костылях.

Безголевая ничья на "Олд Траффорд" накануне было омрачена травмами целого ряда игроков. Пострадали преимущественно хозяева, но не обошлось без потерь и у гостей.



Еще на 28-й минуте Фирмино неудачно подвернул свою правую лодыжку, пытаясь сделать пас. Роберто не смог продолжить игру и уступил свое место на поле Даниэлю Старриджу.



Докторам еще предстоит установить характер и степень повреждения Роберто, однако тот факт, что 27-летнему бразильцу потребовались костыли, является плохим знаком.



"К сожалению, я не имею понятия. Я уверен лишь в том, что там что-то с лодыжкой. Сперва Бобби сказал, что может продолжать, затем он дал понять, что у него не получится, поэтому я не знаю наверняка".



"Все эти травмы — это было очень странно. Несмотря на осторожность, пострадали и мы, и потеря Бобби стала катастрофой для нас. По крайней мере, у нас лишь одна травма, и я надеюсь она несерьезна", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.