Семь вещей, что мы узнали в 27-м туре

В 27-м туре Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не порадовали зрителей голами, "Арсенал" вскарабкался на четвертое место, а "Бернли" поставил подножку "Тоттенхэму". Пора подвести итоги уикенда.





"Уотфорд" нацелен на седьмое место



Хави Грасии в этом сезоне, похоже, удалось добиться того, чего не удавалось его предшественникам в "Уотфорде". Команда сохраняет мотивацию во второй части кампании, что лучше всего иллюстрировали целые пять забитых мячей на поле "Кардиффа", который куда сильнее "шершней" нуждается в набранных очках.



Великолепное выступление Жерара Деулофеу (хет-трик), отменная игра Троя Дини (дубль) и элемент везения (непоставленный пенальти "Кардиффа") помогли "Уотфорду" одержать свою крупнейшую победу в элите с середины 80-х. Команда Грасии выглядит мощным претендентом на место "лучшей среди остальных". Помимо этого, "шершни" продолжают свои выступления в Кубке Англии, и у них есть возможность превратить уже хороший сезон в успешный.



"Фулхэм" выглядит обреченным



Изначально Клаудио Раньери надеялся сделать "Фулхэм" хорошей оборонительной командой, но от этой затеи итальянцу пришлось отказаться. Обороняться аутсайдеры чемпионата не могут, и потому Раньери снова вынужден полагаться на то, что богатая талантом атака его команды сумеет перестрелять своих оппонентов.



Казалось, это было возможным в пятницу. "Фулхэм" играл на поле "Вест Хэма", который страдает от недостатка мотивации в играх с "проходными" соперниками. "Молотобойцы" снова начали плохо, "Фулхэм" повел в счете и вроде был обрел надежду к середине первого тайма. Переломным стал гол Чичарито — мексиканец не стал признаваться в том, что забил его рукой, и воспользовался сложной для арбитров ситуацией. После этого "Вест Хэм" внешне просто довел дело до победы, которая заставила "Фулхэм" снова выглядеть обреченным на вылет. Со всем его атакующим талантом и опытом Раньери.



"Тоттенхэм" выбывает из чемпионской гонки



Маурисио Почеттино редко теряет контроль над собой, и его выпад в адрес арбитра Майка Дина был, по крайней мере, неожиданным. Причины жаловаться у менеджера "Тоттенхэма" были. Победивший "Бернли" забил свой первый гол после ошибочно назначенного углового. Но не сам факт вывел тренера из себя, а то, что поражение на "Терф Мур", возможно, перечеркнуло даже формальный статус претендента на титул у "Тоттенхэма".



Остыв, Почеттино признал, что его команда должна выигрывать такие матчи, если она хочет бороться за чемпионство. Но не будем так требовательны к "шпорам". Да, это было не лучшее их выступление, и только энергия вернувшегося Харри Кейна могла принести им результат в субботу. Другое дело, что "шпоры" играли с таким "Бернли", который в этом сезоне еще не доставался их конкурентам. Вернув в основу голкипера Тома Хитона в конце декабря, "бордовые" не проигрывают — и это уже серия из восьми матчей. Команда Шона Дайча вернулась к своему прошлогоднему футболу и немного оторвалась от тройки неудачников. С таким футболом, как в субботу, на "Терф Мур" могут помечтать и об еще одном финише в первой десятке.



Зиверт по-прежнему без очков



Англичане не знали имени нового тренера "Хаддерсфилда", и пока у них нет причин им заинтересоваться. К сожалению, Ян Зиверт выполняет вполне формальную роль человека, который доводит за Дэвидом Вагнером клуб к неминуемому — возвращению в Чемпионшип. Повлиять на результаты команды Зиверту никак не удается, и в четвертой игре под его руководством "терьеры" потерпели четвертое поражение.



Здесь тоже были свои оговорки. С "Арсеналом" "Хаддерсфилд", например, показал неплохой футбол, а с "Ньюкаслом" у него даже не было возможности показать что-либо. Быстро удаление Томми Смита оставило и без того слабую команду вдесятером, и после этого "Ньюкасл" мог спокойно не просто побеждать, но и громить соперника. Тем более что у Рафы Бенитеса блистал новичок Мигель Альмирон. Рафа точно знал, против какого соперника самому дорогому игроку в истории клуба стоит выйти в старте впервые. Против "Хаддерсфилда" любой может нарастить уверенность в себе, и Яну Зиверту с руководством нужно постепенно готовиться к сезону в Чемпионшипе.



"Лестер" уволил Клода Пюэля



В субботу Рой Ходжсон стал самым возрастным менеджером чемпионата после образования Премьер-Лиги. Тренер "Кристал Пэлас" отпраздновал это самой крупной победой "орлов" в сезоне. Лондонцы победили на поле "Лестера" со счетом 1:4, но вряд ли Рой порадовался тому, что этот результат одновременно отправил в отставку его коллегу Клода Пюэля.



Конечно, увольнение француза назревало давно. Как ни цинично это прозвучит, но Пюэль наверняка получил отсрочку осенью из-за трагических событий в клубе. Нельзя сказать, что результаты как таковые стали причиной отставки Пюэля, хотя шесть матчей без побед помогли клубу принять это решение. Как и в "Саутгемптоне" ранее, Клод не удовлетворял часть болельщиков и руководство стратегически. Неподходящий (по их мнению) команды стиль игры и склонность к ротации состава, которая часто вызывала вопросы. "Лестер" с новым тренером пока не определился, но фанам "лис" остается надеяться, что их команда не станет повторять тех же мучений, через которые проходит "Саутгемптон" все полтора года после увольнения Пюэля.



"Арсенал" вернулся в первую четверку



На фоне драматичного поражения "Челси" в финале Кубка Лиги и грустной ничьей "Манчестер Юнайтед" в игре с "Ливерпулем" это осталось почти незамеченным, но "Арсенал" вернулся в первую четверку. Команда Унаи Эмери сыграла на матч больше "Челси", но даже выиграв его, "синие" сумеют только сравняться с "Арсеналом" по набранным очкам.



"Канониры" взяли необходимые три пункта в домашней игре с "Саутгемптоном". "Святые" припугнули хозяев парой моментов, но вопрос с победителем все равно был снят до перерыва. "Арсенал" вполне мог оформлять разгром, но сохранение "клин-шита" тоже можно считать приятным бонусом к трем очкам. "Саутгемптон", в свою очередь, остается в зоне вылета, и фанам "святых" снова тревожно. Команда в последних четырех играх взяла только два очка — не исключено, что "медовый месяц" с тренером Ральфом Хазенхюттлем подошел к концу.



"Юнайтед" и "Ливерпуль" разочаровали



Центральный матч тура определенно не порадовал ни качеством, ни драматургией. Несмотря на то, что на "Олд Траффорд" до последних минут шла игра на три результата, сложилось четкое впечатление, что ни одна из команд просто не была в состоянии показать какое-то качество и выиграть эту встречу.



"Юнайтед" пришлось сделать три замены еще до перерыва, но план манкунианцев на игру с "Ливерпулем" от этого не менялся. Команда Оле Гуннара Сульшера поставила на контратаки — и, несмотря на общее превосходство "Ливерпуля", была даже ближе к голу. Подопечные Юргена Клоппа, в свою очередь, упустили возможность глобально. В первом тайме мерсисайдцы смогли загонять своего соперника, но недостаток качественных действий в завершении атак отличал их от первой до последней минуты. Ни одного настоящего момента лидеры чемпионата так и не создали, и по итогу это был по-настоящему "нулевой" поединок. Нулевой настолько, что его даже неловко называть значимым для чемпионской гонки.



Иван Громиков специально для FAPL.ru