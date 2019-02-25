Моуриньо уверен, что Азар достаточно хорош для "Реала"

Эден Азар и Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что плеймейкер Эден Азар достаточно хорош, чтоб выступать за "Реал".

Ранее в этом месяце лидер "синих" объявил, что уже принял решение насчет своего будущего. Предполагается, что 28-летний бельгиец не будет продлевать свой истекающий в 2020 году контракт и постарается уйти в "Реал".

Моуриньо, которому довелось тренировать Азара в "Челси" и который на протяжении двух сезонов возглавлял "Реал", убежден, что Эден достаточно хорош для Королевского клуба.

"Что касается амбиций Эдена... Играть в "Челси" всю свою жизнь или отправиться в гигант вроде "Реала"? Я не могу сказать, потому что достаточно давно не разговаривал с ним".

"Давайте поговорим насчет его таланта. Обладает ли он талантом, чтобы выступать за "Реал"? Да, обладает. Обладает ли он характером, чтобы носить супертяжелую футболку и играть перед публикой "Сантьяго Бернабеу"? Да, обладает", — сообщил Моуриньо DAZN.


Метки Азар, Моуриньо, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 25.02.2019 10:10 # papka-legend
    разве что для Реал Сосьедада

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  2. ofori-twumasi 25.02.2019 09:21 # ofori-twumasi
    Уже скоро состарится, а его все сватают куда-то.

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