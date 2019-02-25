Моуриньо уверен, что Азар достаточно хорош для "Реала"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что плеймейкер Эден Азар достаточно хорош, чтоб выступать за "Реал".

Ранее в этом месяце лидер "синих" объявил, что уже принял решение насчет своего будущего. Предполагается, что 28-летний бельгиец не будет продлевать свой истекающий в 2020 году контракт и постарается уйти в "Реал".



Моуриньо, которому довелось тренировать Азара в "Челси" и который на протяжении двух сезонов возглавлял "Реал", убежден, что Эден достаточно хорош для Королевского клуба.



"Что касается амбиций Эдена... Играть в "Челси" всю свою жизнь или отправиться в гигант вроде "Реала"? Я не могу сказать, потому что достаточно давно не разговаривал с ним".



"Давайте поговорим насчет его таланта. Обладает ли он талантом, чтобы выступать за "Реал"? Да, обладает. Обладает ли он характером, чтобы носить супертяжелую футболку и играть перед публикой "Сантьяго Бернабеу"? Да, обладает", — сообщил Моуриньо DAZN.