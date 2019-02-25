"Сити" потерял Лапорта и Фернандиньо на несколько недель

Фернандиньо Завоевание Кубка Лиги обернулось для "Манчестер Сити" потерей с травмами ведущих игроков в лице Эмерика Лапорта и Фернандиньо.

Защитник Лапорт, сыгравший все 27 матчей "горожан" в этом сезоне Премьер-Лиги, был заменен на Венсана Компани в перерыве воскресного финала против "Челси" из-за возникших проблем с задней поверхностью бедра.

А опорник Фернандиньо получил повреждение паховых мышц незадолго до окончания основного времени, уступив свое место на экстра-таймы Данило. Теперь оба рискуют провести в лазарете несколько недель.

"В последнем игровом эпизод первого тайма Лапорт почувствовал что-то нехорошее, а затем это приключилось с Фернандиньо, поэтому я думаю, они пропустят недели".

"Единственная наша проблема — это потеря важных игроков на ближайшие недели. Выступление во всех соревнованиях предъявляет столь большие требования. Я не знаю, как далеко мы сможем зайти, потому что Лапорт и Фернандиньо теперь травмированы", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2019 08:25

Количество просмотров Просмотров: 852

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 25.02.2019 10:10 # papka-legend
    дзынь-дзынь

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  2. only--liverpool 25.02.2019 10:00 # only--liverpool
    Опаньки первые грибочки пошли)))

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  3. vyrentz 25.02.2019 08:40 # vyrentz
    Без Фирмы тоже печаль. И Салах похож на Груича. Так шо все норм

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