"Сити" потерял Лапорта и Фернандиньо на несколько недель

Завоевание Кубка Лиги обернулось для "Манчестер Сити" потерей с травмами ведущих игроков в лице Эмерика Лапорта и Фернандиньо.

Защитник Лапорт, сыгравший все 27 матчей "горожан" в этом сезоне Премьер-Лиги, был заменен на Венсана Компани в перерыве воскресного финала против "Челси" из-за возникших проблем с задней поверхностью бедра.



А опорник Фернандиньо получил повреждение паховых мышц незадолго до окончания основного времени, уступив свое место на экстра-таймы Данило. Теперь оба рискуют провести в лазарете несколько недель.



"В последнем игровом эпизод первого тайма Лапорт почувствовал что-то нехорошее, а затем это приключилось с Фернандиньо, поэтому я думаю, они пропустят недели".



"Единственная наша проблема — это потеря важных игроков на ближайшие недели. Выступление во всех соревнованиях предъявляет столь большие требования. Я не знаю, как далеко мы сможем зайти, потому что Лапорт и Фернандиньо теперь травмированы", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.