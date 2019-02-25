Брендан Роджерс не собирается в "Лестер"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс дистанцировался от слухов, сватающих его на место уволенного Клода Пюэля в "Лестере".

Спустя менее чем 24 часа после унизительного домашнего поражения 1:4 от "Кристал Пэлас" клуб с "Кинг Пауэр" официально объявил о расставании с Пюэлем, а Роджерс сразу же был возведен в статус фаворита на образовавшуюся вакансию.



Однако экс-наставник "Ливерпуля" и "Суонси" не помышляет о том, чтобы бросить "Селтик", с которым он завоевал семь трофеев после своего назначения в 2016 году.



"Моя работа обязывает меня быть сосредоточенным на футбольном аспекте, поэтому я думаю только о "Селтике". Я нахожусь здесь уже два с половиной года, и мне постоянно задают подобные вопросы, но мой ответ всегда очень, очень четок — я полностью сосредоточен на футболе", — сообщил Роджерс BBC.