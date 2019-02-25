Аррисабалага: "Я не хотел ослушаться босса"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что не ставил под сомнение авторитет Маурицио Сарри не пытался проявить неуважение к своему тренеру, когда отказался уходить с поля в концовке финала Кубка Лиги.

Напомним, концовка второго экстра-тайма воскресного матча на "Уэмбли" сопровождалась шокирующими сценами, когда Аррисабалага отказался подчиниться решению Сарри, собиравшегося заменить его на Вилли Кабальеро перед серией пенальти.



Во время этого инцидента Сарри был вне себя от ярости, хотя на пресс-конференции попытался все списать на недопонимание. Этой же точки зрения придерживается и самый дорогой голкипер в мире, отразивший в серии 11-метровых лишь удар Лероя Сане.



"Во-первых, хочу сказать, что это было недопонимание. Я совершенно не хотел ослушаться босса или вроде него. Это просто недопонимание, потому что медики дважды подходили ко мне, и тренер подумал, что я не в состоянии продолжать игру".



"Это были две-три минуты путаницы, прежде чем медики не вернулись на лавку и не объяснили все подробно".



"Знаю, снаружи это, возможно, выглядело не очень красиво. Я поговорил с боссом и думаю, это было исключительно недопонимание".



"Я понимаю, что об этом говорят по телевидению и в социальных сетях, поэтому я здесь, чтобы объясниться и сказать, что не пытался пойти против тренера. Мы уже поговорили, а в тот момент я лишь пытался сказать ему, что я в порядке. Он же думал, что я не в порядке", — цитирует Кепу Evening Standard.