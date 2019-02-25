Гвардиола под впечатлением от реакции "Челси" на 6:0

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что на него произвела впечатление реакция "Челси" после поражения 6:0 на "Этихад" две недели назад.

Сокрушительно уступив "горожанам" ранее в феврале в рамках Премьер-Лиги, "синие" не смогли взять реванш у своего обидчика в воскресном финале Кубка Лиги, но сражались очень достойно.



"Челси" не позволил сопернику создать много моментов и уступил трофей только в серии пенальти, после 120 безголевых минут, вызвав уважение у Гвардиолы.



"Это был тяжелый матч, и мы знали, что он будет таким, ведь это финал. На меня произвело впечатление то, как "Челси" оборонялся и как был организован. Это один из тяжелейших соперников, которым я противостоял в своей карьере".



"Мы знали, что у них есть чувство гордости и что они отреагируют после 6:0. Эта игра больше походила на ту, что мы провели на "Стэмфорд Бридж", когда уступили. Это было тяжело".



"Думаю, мы хорошо играли на протяжении 70 минут, но затем у нас возникли трудности, потому что мы устали. Кроме того, пара игроков получили травмы, и теперь нам, возможно, придется за это расплачиваться, но трофей поднимет наше настроение. Я устал, но счастлив", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.