Гвардиола под впечатлением от реакции "Челси" на 6:0
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что на него произвела впечатление реакция "Челси" после поражения 6:0 на "Этихад" две недели назад.
Сокрушительно уступив "горожанам" ранее в феврале в рамках Премьер-Лиги, "синие" не смогли взять реванш у своего обидчика в воскресном финале Кубка Лиги, но сражались очень достойно.
"Челси" не позволил сопернику создать много моментов и уступил трофей только в серии пенальти, после 120 безголевых минут, вызвав уважение у Гвардиолы.
"Это был тяжелый матч, и мы знали, что он будет таким, ведь это финал. На меня произвело впечатление то, как "Челси" оборонялся и как был организован. Это один из тяжелейших соперников, которым я противостоял в своей карьере".
"Мы знали, что у них есть чувство гордости и что они отреагируют после 6:0. Эта игра больше походила на ту, что мы провели на "Стэмфорд Бридж", когда уступили. Это было тяжело".
"Думаю, мы хорошо играли на протяжении 70 минут, но затем у нас возникли трудности, потому что мы устали. Кроме того, пара игроков получили травмы, и теперь нам, возможно, придется за это расплачиваться, но трофей поднимет наше настроение. Я устал, но счастлив", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
25.02.2019 00:15
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25.02.2019 00:04 # удалить
mc-od
Конечно, нашим не хватало свежести, опасался именно такого тягучего матча. Это все-таки финал, тут не до KPACUBO..)) Но и Челски очень старались, да и Дуремар тактически тоже затащил. Надеюсь, не уволят деда.
Даже жалко его стало, когда в послематчевом интервью заднюю включил, типа это он не понял, что кипер может продолжить. Но Салага тот еще инфантильный даун аки один здешний неадекватный ормен..)) Вышел бы "наш" Вилли - на опыте точно бы взял чашку.
Ну да ладно, всех наших с первым трофеем! Уверен, это не последняя наша чашка в сезоне. Горлум и Пригородные молодцом, хоть не выиграли у портовых, но и ничейка сойдет. Пенсам и прочим Безвизам - не унывать, сегодня неплохо смотрелись. Вам еще портовых в АПЛ наказывать, сделаете им Дембу Ба - сезон сразу в плюсик выйдет..))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69025/?c=1#c6827780
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2 трофея отжал, 6:0 в чемпионате, просто унизил Челси.
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