Сарри: "Кепа был прав"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри попытался замять свой конфликт с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити", назвав этот инцидент всего лишь "недопониманием".
120 минут игрового времени на "Уэмбли" не принесли забитых голов, поэтому в концовке второго экстра-тайма Сарри, предвкушая серию пенальти, решил заменить Аррисабалагу на опытнейшего Вилли Кабальеро.
Однако самый дорогой голкипер мира отказался уходить с поля, из-за чего у Сарри буквально случился припадок ярости. Маурицио носился возле бровки и скамейки и едва не ушел в раздевалку, остановившись на полпути и все-таки вернувшись на свое место.
На самом деле отказ Кепы повиноваться решению Сарри был "недопониманием", как уверяет Маурицио. Итальянский специалист хотел поменять Аррисабалагу лишь из-за травмы, а вовсе не из-за серии 11-метровых. Первый номер "синих" не будет наказан за этот инцидент.
"В этой ситуации возникло большое недопонимание из-за радиосвязи. Насколько я понял, у него возникли проблемы со здоровьем, и нам требовалось сделать замену".
"Я обнаружил, что с ним все в порядке, только когда доктор вернулся на скамейку спустя несколько минут. Это было большое недопонимание".
"Насколько я понял, у нашего голкипера была судорога, и он не мог участвовать в серии пенальти. Однако это оказалось не так, и он принял участие в серии".
"Когда я вернулся на свое место, то успокоился. Наш голкипер подумал, что я решил его заменить из-за его проблем со здоровьем, но у него не было проблем. И он оказался прав", — цитирует Сарри Evening Standard.
24.02.2019 23:50
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Последние комментарии:
Пусть и кажется что Сарри поступил как ссыкло, замяв эту ситуацию, но есть и плюсы в этом всём. Такое ощущение, как будто наступил переломный момент и то, что Сарри все равно упёрто остаётся и даже наступает себе на горло ради того что бы бороться дальше - заслуживает уважения. Пускай тренирует дальше, сегодняшняя игра понравилась.
(ответить)
Сарри прямо говорит мол "я тебя дауна не из за здоровья менял"
Это такой цирк конченый
ДД и Ко наверное на говно исходят глядя на это
(ответить)
Думаю даже венгер не позволил бы так смачно но себя харкать.
(ответить)
Так Кабальеро же всегда на пенки заменяли и он тащил. В чём рофл, Сарри(((
(ответить)
Без яиц.
Вон нахрен на мороз!
(ответить)
Не подскажите Асплукета отамстил????, я просто не смотрел матч
(ответить)
25.02.2019 00:04 # удалить
mc-od
Конечно, нашим не хватало свежести, опасался именно такого тягучего матча. Это все-таки финал, тут не до KPACUBO..)) Но и Челски очень старались, да и Дуремар тактически тоже затащил. Надеюсь, не уволят деда.
Даже жалко его стало, когда в послематчевом интервью заднюю включил, типа это он не понял, что кипер может продолжить. Но Салага тот еще инфантильный даун аки один здешний неадекватный ормен..)) Вышел бы "наш" Вилли - на опыте точно бы взял чашку.
Ну да ладно, всех наших с первым трофеем! Уверен, это не последняя наша чашка в сезоне. Горлум и Пригородные молодцом, хоть не выиграли у портовых, но и ничейка сойдет. Пенсам и прочим Безвизам - не унывать, сегодня неплохо смотрелись. Вам еще портовых в АПЛ наказывать, сделаете им Дембу Ба - сезон сразу в плюсик выйдет..))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69025/?c=1#c6827780
(ответить)
Он ещё и тряпка. Оправдывается за свои слова. Сарриоут
(ответить)
такая ситуация немыслима у Маура, Сименоне и даже Дайча. и я думаю понятно почему
(ответить)
, Чииивоооооо???!!!
(ответить)
ну ты ссари и тряпка
(ответить)
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