Сарри: "Кепа был прав"

Вилли Кабальеро и Кепа Аррисабалага Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри попытался замять свой конфликт с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити", назвав этот инцидент всего лишь "недопониманием".

120 минут игрового времени на "Уэмбли" не принесли забитых голов, поэтому в концовке второго экстра-тайма Сарри, предвкушая серию пенальти, решил заменить Аррисабалагу на опытнейшего Вилли Кабальеро.

Однако самый дорогой голкипер мира отказался уходить с поля, из-за чего у Сарри буквально случился припадок ярости. Маурицио носился возле бровки и скамейки и едва не ушел в раздевалку, остановившись на полпути и все-таки вернувшись на свое место.

На самом деле отказ Кепы повиноваться решению Сарри был "недопониманием", как уверяет Маурицио. Итальянский специалист хотел поменять Аррисабалагу лишь из-за травмы, а вовсе не из-за серии 11-метровых. Первый номер "синих" не будет наказан за этот инцидент.

"В этой ситуации возникло большое недопонимание из-за радиосвязи. Насколько я понял, у него возникли проблемы со здоровьем, и нам требовалось сделать замену".

"Я обнаружил, что с ним все в порядке, только когда доктор вернулся на скамейку спустя несколько минут. Это было большое недопонимание".

"Насколько я понял, у нашего голкипера была судорога, и он не мог участвовать в серии пенальти. Однако это оказалось не так, и он принял участие в серии".

"Когда я вернулся на свое место, то успокоился. Наш голкипер подумал, что я решил его заменить из-за его проблем со здоровьем, но у него не было проблем. И он оказался прав", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Аррисабалага, Кубок Лиги, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 23:50

Количество просмотров Просмотров: 1965

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. seitrio 25.02.2019 00:34 # seitrio
    Пусть и кажется что Сарри поступил как ссыкло, замяв эту ситуацию, но есть и плюсы в этом всём. Такое ощущение, как будто наступил переломный момент и то, что Сарри все равно упёрто остаётся и даже наступает себе на горло ради того что бы бороться дальше - заслуживает уважения. Пускай тренирует дальше, сегодняшняя игра понравилась.

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  2. vashakara 25.02.2019 00:30 # vashakara
    Сарри прямо говорит мол "я тебя дауна не из за здоровья менял"
    Это такой цирк конченый
    ДД и Ко наверное на говно исходят глядя на это

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  3. gerrard08 25.02.2019 00:24 # gerrard08
    Думаю даже венгер не позволил бы так смачно но себя харкать.

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  4. gameboy 25.02.2019 00:19 # gameboy
    Так Кабальеро же всегда на пенки заменяли и он тащил. В чём рофл, Сарри(((

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  5. leysan 25.02.2019 00:17 # leysan
    Без яиц.
    Вон нахрен на мороз!

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  6. silva77 25.02.2019 00:11 # silva77
    Не подскажите Асплукета отамстил????, я просто не смотрел матч

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  7. mc-od 25.02.2019 00:10 # mc-od
    25.02.2019 00:04 # удалить
    mc-od

    Конечно, нашим не хватало свежести, опасался именно такого тягучего матча. Это все-таки финал, тут не до KPACUBO..)) Но и Челски очень старались, да и Дуремар тактически тоже затащил. Надеюсь, не уволят деда.

    Даже жалко его стало, когда в послематчевом интервью заднюю включил, типа это он не понял, что кипер может продолжить. Но Салага тот еще инфантильный даун аки один здешний неадекватный ормен..)) Вышел бы "наш" Вилли - на опыте точно бы взял чашку.

    Ну да ладно, всех наших с первым трофеем! Уверен, это не последняя наша чашка в сезоне. Горлум и Пригородные молодцом, хоть не выиграли у портовых, но и ничейка сойдет. Пенсам и прочим Безвизам - не унывать, сегодня неплохо смотрелись. Вам еще портовых в АПЛ наказывать, сделаете им Дембу Ба - сезон сразу в плюсик выйдет..))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69025/?c=1#c6827780

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  8. danny949494 25.02.2019 00:09 # danny949494
    Он ещё и тряпка. Оправдывается за свои слова. Сарриоут

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  9. wolfsmensch 25.02.2019 00:04 # wolfsmensch
    такая ситуация немыслима у Маура, Сименоне и даже Дайча. и я думаю понятно почему

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  10. chebrec 25.02.2019 00:03 # chebrec
    , Чииивоооооо???!!!

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  11. wilegend 25.02.2019 00:00 # wilegend
    ну ты ссари и тряпка

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