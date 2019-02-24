Сарри: "Кепа был прав"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри попытался замять свой конфликт с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити", назвав этот инцидент всего лишь "недопониманием".

120 минут игрового времени на "Уэмбли" не принесли забитых голов, поэтому в концовке второго экстра-тайма Сарри, предвкушая серию пенальти, решил заменить Аррисабалагу на опытнейшего Вилли Кабальеро.



Однако самый дорогой голкипер мира отказался уходить с поля, из-за чего у Сарри буквально случился припадок ярости. Маурицио носился возле бровки и скамейки и едва не ушел в раздевалку, остановившись на полпути и все-таки вернувшись на свое место.



На самом деле отказ Кепы повиноваться решению Сарри был "недопониманием", как уверяет Маурицио. Итальянский специалист хотел поменять Аррисабалагу лишь из-за травмы, а вовсе не из-за серии 11-метровых. Первый номер "синих" не будет наказан за этот инцидент.



"В этой ситуации возникло большое недопонимание из-за радиосвязи. Насколько я понял, у него возникли проблемы со здоровьем, и нам требовалось сделать замену".



"Я обнаружил, что с ним все в порядке, только когда доктор вернулся на скамейку спустя несколько минут. Это было большое недопонимание".



"Насколько я понял, у нашего голкипера была судорога, и он не мог участвовать в серии пенальти. Однако это оказалось не так, и он принял участие в серии".



"Когда я вернулся на свое место, то успокоился. Наш голкипер подумал, что я решил его заменить из-за его проблем со здоровьем, но у него не было проблем. И он оказался прав", — цитирует Сарри Evening Standard.